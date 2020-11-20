Кулеба подтвердил, что внес кандидатуру Маркаровой на должность посла Украины в США
Дмитрий Кулеба подтвердил, что предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. Однако министр иностранных дел подчеркнул, что до нынешнего посла Владимира Ельченко он претензий не имеет.
Ранее СМИ сообщали, что Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США. Дмитрий Кулеба подтвердил в фейсбуке эту информацию.
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Министр отметил, что нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии. К его работе Кулеба претензий не имеет, однако отметил, что принцип ротации в дипломатии никто не отменял.
Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой,
– отметил Кулеба.
Он добавил, что процедура ее оформления уже запущена, однако она требует определенного времени. Также Кулеба призвал судить о назначении "по подписанному указу президента, а не публикациям в прессе".
"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ", – добавил глава МИД.
И уточнил, что информация, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ – бред. А важная правда заключается в том, что она будет первой в истории госпожой послом Украины в США.
Что известно о Маркаровой на посту главы Минфина
- В ведомстве она работала еще с 2015 года.
- С июня 2018 года была исполняющей обязанности главы Министерства финансов. А 22 ноября того же года Верховная Рада назначила ее министром.
- Ушла в отставку вместе с правительством Гончарука в начале марта 2020 года. На посту главы Минфина Маркарову сначала заменил Игорь Уманский, затем – Сергей Марченко.
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