Дмитрий Кулеба подтвердил, что предложил кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. Однако министр иностранных дел подчеркнул, что до нынешнего посла Владимира Ельченко он претензий не имеет.

Ранее СМИ сообщали, что Оксана Маркарова может стать новым послом Украины в США. Дмитрий Кулеба подтвердил в фейсбуке эту информацию.

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Министр отметил, что нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии. К его работе Кулеба претензий не имеет, однако отметил, что принцип ротации в дипломатии никто не отменял.

Кандидатуру нового посла на рассмотрение президента вносит министр иностранных дел. Взвесив все аргументы, я предложил кандидатуру Оксаны Маркаровой,

– отметил Кулеба.

Он добавил, что процедура ее оформления уже запущена, однако она требует определенного времени. Также Кулеба призвал судить о назначении "по подписанному указу президента, а не публикациям в прессе".

"В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которую хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, так и в МВФ", – добавил глава МИД.

И уточнил, что информация, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ – бред. А важная правда заключается в том, что она будет первой в истории госпожой послом Украины в США.

Обратите внимание! Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе Президента и Министерстве иностранных дел Украины сообщило, что Владимира Ельченко, которого назначили послом меньше чем год назад, хотят заменить бывшей министром финансов Оксаной Маркаровой.

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