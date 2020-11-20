Посол в США – это очень ответственная роль. И не надо министру Кулебе удивляться, что анонсирование кандидатуры Оксаны Маркаровой воспринимается как назначение "посла в МВФ".

О выдвижении Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США. Очень необычная ситуация.

Что не так с назначением Маркаровой?

Во-первых, так рано об этом обычно не сообщают, во всяком случае до утверждения кандидатуры президентом. Чаще всего не сообщают и до получения агремана (т.е. согласия принимающей стороны). Могли быть утечки информации о возможности назначения, а тут проинформировал сам министр, да еще до утверждения кандидатуры.

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Что-то тут не так. Кто-то очень сильно продвигает кандидатуру Оксаны Маркаровой. Вопрос, кто и зачем? Столь раннее информирование об этой кандидатуре может иметь неоднозначный эффект. Либо хотят узнать реакцию команды Байдена, а может послать им заранее сигнал о таком назначении. А может таким образом кандидатуру заранее ставят под огонь критики и интриг. Ведь вопрос о назначении еще не решен.

Нашего посла в США меняют под Байдена?

Во-вторых, а почему меняют Ельченко? Министр Кулеба говорит о плановой ротации. Но Ельченко только год назад назначили. До плановой ротации минимум 2-3 года надо ждать. И здесь что-то не так. Либо с Ельченко что-то, либо нашего посла в США меняют под Байдена и его команду.

Но почему тогда меняют на Оксану Маркарову? При всем к ней глубоком уважении, она очень опытный и очень профессиональный финансист, была хорошим министром финансов, но она – не профессиональный дипломат. В общем-то не редкость, когда послами назначают политиков, людей из окружения нового президента (например, из Администрации Президента), высокопоставленных чиновников.

Но посол в США – это очень ответственная роль. И не надо министру Кулебе удивляться, что анонсирование кандидатуры Оксаны Маркаровой воспринимается как назначение "посла в МВФ". Это вполне логичная реакция, исходя из ее бэкграунда.

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Но у нашего посла в США должны быть гораздо более широкие функции, чем только отношения с МВФ. И прежде всего, это выстраивание отношений с новой администрацией США, согласование визита президента Украины в США и т.д. И здесь много сугубо дипломатических и политических тонкостей. Готова ли к выполнению таких задач Оксана Маркарова, не знаю.

Вот такие вопросы, на которые пока нет четких ответов.

Источник: Facebook