Миланский апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его ранее приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского фотожурналиста Адреа Роккелли на Донбассе. Маркив отказывался признавать свою вину также для возможного помилования.

Была возможность просить о помиловании

О такой решительной позиции Маркива рассказал глава МВД Арсен Аваков во время "Свободы слова Савика Шустера", информирует 24 канал.

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Виталия спросили: ты понимаешь, что есть один путь – признать себя виновным и просить о помиловании? Если бы это произошло, допустим, его бы помиловал президент Италии и отправил бы в Украину. Однако это означало бы второй иск против Украины. Якобы украинские воины совершили военные преступления,

– пояснил Аваков.

Иначе против Украины был бы иск

То, чтобы на собратьев бросили тень, Маркив не принял. "Я на это не могу пойти. Сколько надо – столько буду ждать", – по словам Авакова решительно ответил нацгвардеец.

Глава МВД подчеркнул, что украинские представители были на каждом судебном заседании по делу Маркива. В Италию даже приехали воины Нацгвардии, которые были на горе Карачун во время убийства Андреа Роккелли.

Они дали показания, что у них не было соответствующего оружия, ни минометов. Не было прямой видимости, автомат не стреляет на 2000 метров. Автомат не стреляет осколками. Это выслушали с вниманием. И больше ничего,

– рассказал Аваков.

Обратите внимание! Ранее Маркив отметил, что планирует в будущем подавать иск в Европейский суд по правам человека из-за пребывания в течение 3 лет в итальянской тюрьме.

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