Я на это не могу пойти, – Маркив не соглашался признавать себя виновным и просить о помиловании
Миланский апелляционный суд оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его ранее приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского фотожурналиста Адреа Роккелли на Донбассе. Маркив отказывался признавать свою вину также для возможного помилования.
Была возможность просить о помиловании
О такой решительной позиции Маркива рассказал глава МВД Арсен Аваков во время "Свободы слова Савика Шустера", информирует 24 канал.
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Виталия спросили: ты понимаешь, что есть один путь – признать себя виновным и просить о помиловании? Если бы это произошло, допустим, его бы помиловал президент Италии и отправил бы в Украину. Однако это означало бы второй иск против Украины. Якобы украинские воины совершили военные преступления,
– пояснил Аваков.
Иначе против Украины был бы иск
То, чтобы на собратьев бросили тень, Маркив не принял. "Я на это не могу пойти. Сколько надо – столько буду ждать", – по словам Авакова решительно ответил нацгвардеец.
Глава МВД подчеркнул, что украинские представители были на каждом судебном заседании по делу Маркива. В Италию даже приехали воины Нацгвардии, которые были на горе Карачун во время убийства Андреа Роккелли.
Они дали показания, что у них не было соответствующего оружия, ни минометов. Не было прямой видимости, автомат не стреляет на 2000 метров. Автомат не стреляет осколками. Это выслушали с вниманием. И больше ничего,
– рассказал Аваков.
Главное о деле Маркива
- Андреа Роккелли и российский переводчик Андрея Миронова погибли от минометных осколков под Славянском на Донбассе в 2014 году.
- В 2019 году суд в итальянском городе Павия осудил за это преступление к 24 годам тюрьмы бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
- 3 ноября Апелляционный суд Милана провел заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его полностью оправдали.
- 4 ноября самолет с нацгвардейцем приземлился в Украине.
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