На днях итальянский суд полностью оправдал и освободил украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Мужчина уже прибыл на родину и откровенно рассказал, как узнал о своем приговоре и что чувствовал в течение 3-х лет заключения.

Маркив отметил, что летел в Италию и не чувствовал никакой угрозы. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", пишет 24 канал.

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Как происходило задержание

В 2017 году Маркив вместе с женой прилетел в Италию, где живет его мать с отчимом. В аэропорту никаких проблем не возникло, однако уже на выезде со стоянки, расположенной возле аэропорта, их машину остановили правоохранители Италии.

Подъехали еще 4 машины с работниками итальянской полиции и произошел арест. Надели наручники ... жизнь остановилась на этой точке – приземлении в Италию,

– признался Маркив.

По его словам, после задержания нацгвардейцу не объяснили причину задержания и сразу не предъявили обвинения. Правоохранители, мол, просто хотели проверить документы.

Что было в тюрьме

Допрос, по словам Маркива, начался непосредственно в тюрьме. Во время следственного процесса, длившегося примерно 10 месяцев, украинцу сменили 28 сокамерников. По догадкам нацгвардейца, эти мужчины должны были разговорить его.

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