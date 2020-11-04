Нацгвардеец Виталий Маркив 4 ноября наконец вернулся в Украину. В итальянской тюрьме воин находился с 2017 года. Однако Маркив не исключает варианта, что однажды таки посетит Италию еще раз.

Военный благодарен Италии за ощущение "европейскости" и возможность пожить в демократической стране. Возможно, когда-то он еще туда вернется. Об этом Маркив заявил в интервью "Радио Свободе".

Заметьте Готовился к худшему, но случилось чудо, – Маркив о своем освобождении

Думаю, да (приедет еще раз в Италию – 24 канал). А почему нет? Конечно, я сначала спрошу, действительно ли на меня не открыли еще одно выдуманное дело,

– подчеркнул Маркив.

Что еще Маркив сказал об Италии

Он не держит зла на итальянский народ, ведь люди не причастны к приговору суда.

Италия – страна, которой Маркив благодарен за образование и крышу над головой.

Без помощи украинской диаспоры в Италии освобождение было бы невозможным.

Дело Маркива: детали