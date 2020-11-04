Маркив ответил, вернется ли когда-нибудь в Италию
Нацгвардеец Виталий Маркив 4 ноября наконец вернулся в Украину. В итальянской тюрьме воин находился с 2017 года. Однако Маркив не исключает варианта, что однажды таки посетит Италию еще раз.
Военный благодарен Италии за ощущение "европейскости" и возможность пожить в демократической стране. Возможно, когда-то он еще туда вернется. Об этом Маркив заявил в интервью "Радио Свободе".
Заметьте Готовился к худшему, но случилось чудо, – Маркив о своем освобождении
Думаю, да (приедет еще раз в Италию – 24 канал). А почему нет? Конечно, я сначала спрошу, действительно ли на меня не открыли еще одно выдуманное дело,
– подчеркнул Маркив.
Что еще Маркив сказал об Италии
- Он не держит зла на итальянский народ, ведь люди не причастны к приговору суда.
- Италия – страна, которой Маркив благодарен за образование и крышу над головой.
- Без помощи украинской диаспоры в Италии освобождение было бы невозможным.
Дело Маркива: детали
- Виталия Маркива задержали во время его визита в Италию в 2017 году.
- Нацгвардейца обвинили в убийстве итальянского корреспондента Андреа Роккелли и его переводчика во время войны на Донбассе в 2014 году.
- Маркив действительно воевал на Донбассе, однако к убийству итальянских медийщиков не причастен.
- Никаких прямых доказательств вины Маркива не было, однако в июле 2019 года украинца приговорили к 24 годам заключения.
- 3 ноября 2020 года суд в Милане оправдал Маркива. Воина отпустили на волю.
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