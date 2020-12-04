Виталий Маркив 4 декабря передал в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне личные вещи. Среди них – вышиванка, в которую нацгвардеец был одет во время последнего заседания в итальянском суде, 3 ноября.

Также он подарил музею письма поддержки, которые получал из разных уголков мира. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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4 декабря Виталий Маркив посетил выставку "Свободные", посвященную украинцам, ставшим политическими пленниками российско-украинской войны.

Для экспозиции "Украинский восток" нацгвадеец передал важные личные вещи сотрудникам мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Я передал письма от детей, от наших соотечественников, товарищей по Национальной гвардии, которые меня поддерживали, передал рисунки, которые держал у себя в камере в итальянской тюрьме. По моему мнению, это именно то место, где они должны храниться,

– отметил он.

По его словам, это доказательство, что если человек верит и не сдается, то обязательно победит. И подчеркнул, что просьба сотрудников музея стала для него большой честью.



Личные вещи, которые Виталий Маркив передал в музей / Фото пресс-службы МВД

Дело Виталия Маркива: что известно