Маркив передал в музей вышиванку, в которой был на последнем заседании суда в Италии: фото
Виталий Маркив 4 декабря передал в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне личные вещи. Среди них – вышиванка, в которую нацгвардеец был одет во время последнего заседания в итальянском суде, 3 ноября.
Также он подарил музею письма поддержки, которые получал из разных уголков мира. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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4 декабря Виталий Маркив посетил выставку "Свободные", посвященную украинцам, ставшим политическими пленниками российско-украинской войны.
Для экспозиции "Украинский восток" нацгвадеец передал важные личные вещи сотрудникам мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Я передал письма от детей, от наших соотечественников, товарищей по Национальной гвардии, которые меня поддерживали, передал рисунки, которые держал у себя в камере в итальянской тюрьме. По моему мнению, это именно то место, где они должны храниться,
– отметил он.
По его словам, это доказательство, что если человек верит и не сдается, то обязательно победит. И подчеркнул, что просьба сотрудников музея стала для него большой честью.
Личные вещи, которые Виталий Маркив передал в музей / Фото пресс-службы МВД
Дело Виталия Маркива: что известно
- В 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
- Украинца признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском на Донбассе в 2014 году.
- Большинство доказательств якобы виновности Маркива в суде были от российских пропагандистов.
- 3 ноября Апелляционный суд Милана провел заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его полностью оправдали.
- 4 ноября самолет с нацгвардейцем приземлился в Украине.
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