Нацгвардеец Виталий Маркив планирует в будущем подавать иск в Европейский суд по правам человека из-за пребывания в течение 3 лет в итальянской тюрьме. Однако это сделать можно не ранее чем за 90 дней после публикации решения апелляционного суда Милана.

И также, если не будет жалобы в кассационную инстанцию ​​от стороны обвинения. Об этом в эфире радио "Новое время" сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"Как только Виталий немножко отойдет от этого плена, он пообщается с итальянским адвокатами и украинским и они примут решение – что делать дальше", – отметила она.

По ее словам, сначала надо дождаться 90 суток после решения к резолютивной части, которую 3 ноября объявил апелляционный суд Милана.

Впоследствии, в течение 45 дней сторона обвинения может сделать обжалование в кассационный суд.

Если пройдет тот срок и ничего не будет, то можно уже подавать в Европейский суд по правам человека,

А если они будут подавать, то мы будем ждать решения кассационного суда,

– пояснила Людмила Денисова.

Впрочем уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что есть все обстоятельства, чтобы подавать в ЕСПЧ. Ведь, в частности, нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека.

"Он (Виталий Маркив – 24 канал) собирается делать такую ​​жалобу. Но надо время, чтобы у него было такое право, потому что нужно пройти все суды итальянские", – подытожила она.

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