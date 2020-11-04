Маркив планирует подавать иск в Европейский суд по правам человека, – Денисова
Нацгвардеец Виталий Маркив планирует в будущем подавать иск в Европейский суд по правам человека из-за пребывания в течение 3 лет в итальянской тюрьме. Однако это сделать можно не ранее чем за 90 дней после публикации решения апелляционного суда Милана.
И также, если не будет жалобы в кассационную инстанцию от стороны обвинения. Об этом в эфире радио "Новое время" сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
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"Как только Виталий немножко отойдет от этого плена, он пообщается с итальянским адвокатами и украинским и они примут решение – что делать дальше", – отметила она.
По ее словам, сначала надо дождаться 90 суток после решения к резолютивной части, которую 3 ноября объявил апелляционный суд Милана.
Впоследствии, в течение 45 дней сторона обвинения может сделать обжалование в кассационный суд.
Если пройдет тот срок и ничего не будет, то можно уже подавать в Европейский суд по правам человека,
А если они будут подавать, то мы будем ждать решения кассационного суда,
– пояснила Людмила Денисова.
Впрочем уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что есть все обстоятельства, чтобы подавать в ЕСПЧ. Ведь, в частности, нарушены статьи Европейской конвенции по правам человека.
"Он (Виталий Маркив – 24 канал) собирается делать такую жалобу. Но надо время, чтобы у него было такое право, потому что нужно пройти все суды итальянские", – подытожила она.
Дело Виталия Маркива: что известно
- В 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива.
- Украинца признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова под Славянском на Донбассе в 2014 году.
- 3 ноября Апелляционный суд Милана провел заключительное заседание по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Его полностью оправдали.
- 4 ноября самолет с нацгвардийцем приземлился в Украине. В аэродроме Нацгвардии на Маркива ждали родственники, жена, друзья и многие журналисты. Также на месте происшествия была полиция и Нацгвардия. На аэродром прибыл и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
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