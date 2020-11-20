Украинский нацгвардеец Виталий Маркив, который недавно вернулся домой после многолетнего заключения в Италии, рассказал подробности его освобождения. Он заметил, что и подумать не мог, что это произойдет – он сможет наконец увидеть родных. Однако один человек не дождался его в Украине.

Он назвал все события, которые длились последние годы, нелепостью. Об этом Маркив рассказал в интервью LB.ua.

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"На апелляции я не был готов к оправдательному приговору. Когда все произошло, меня все поздравляют, а я не могу понять: неужели увижу жену? Неужели буду ночевать в Киеве?" – сказал Маркив.



Маркив впервые за 3 года обнял жену / Фото Анны Брыковой (24 канал)

О самом тяжелом времени в тюрьме

Маркив рассказал, что в тюрьме у него наступали моменты, когда нацгвардеец был в полном отчаянии. Худшим назвал потерю дедушки. Он не дожил до освобождения внука всего 3 недели, у него диагностировали последнюю стадию рака.

Я понимал, что могу никогда больше его не увидеть. Но надеялся, что успею, он мужественный. С дедушкой очень связано детство. Этот человек меня всегда защищал, хорошо ко мне относился,

- вспоминал Маркив.

Он подчеркнул, что еще в тюрьме к нему позвонила мама и сказала, что дедушка в тяжелом состоянии. "Он (дедушка – 24 канал) рассказывал, что ночью разговаривал с Виталием, то есть со мной, что я обязательно приеду. Это было во время первых заседаний апелляции", – отметил нацгвардеец.

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Маркив: худшее в тюрьме – это беспомощность

Когда Маркив позвонил маме через некоторое время, то та сообщила, что дед умер. По словам Виталия Маркива, ему было очень тяжело. Более того, он не мог выплескивать свои эмоции.

Самое худшее в тюрьме – это беспомощность, когда теряешь родных. Ничего не можешь сделать: ни провести в последний путь, ни прийти на могилу,

- добавил он.

Также Марков почти ни с кем не общался, ведь он никогда не скрывал, что военный. "Я сразу сказал и заключенным, и охранникам: я не с вами и не против вас. Хотите – будем жить мирно. Хотите в войне – определенный опыт у меня есть", – подытожил нацгвардеец.