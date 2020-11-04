Итальянский суд 3 ноября оправдал и освободил украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Он находился в тюрьме Италии с 2017 года. Маркив откровенно рассказал, что для него было самым тяжелым за время заключения.

Нацгвардеец отметил, что пребывание в тюрьме – это отдельный урок. Об этом Виталий Маркив сказал в интервью "Радио Свобода".

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Марков подчеркнул, что в моменты, когда теряешь все и остаешься ни с чем, начинаешь обращать внимание на те вещи, которых раньше не замечал.

На Майдане я научился ценить жертвенность, ту волю и воодушевление, которое проявлял украинский народ, несмотря на препятствия. На востоке Украины, на войне, я научился ценить мужскую дружбу,

– подчеркнул нацгвардеец.

Он добавил, что его собратья не оставили его в тюрьме самого, а писали письма и были готовы приехать, чтобы свидетельствовать на суде. Маркив признался, что это давало ему надежду, что он не один. Нацгвардеец пояснил, что, согласно итальянскому законодательству, человек считается невиновным до третьей стадии его осуждения. Однако на самом деле это не так.

"Как только ты переступаешь порог тюрьмы, то все твои права, кем ты был – становится второстепенным. И входить в эти рамки для человека очень трудно. Особенно гражданским. Для военного немного по-другому, мы привыкли к соблюдению правил, выполнению приказов, дисциплине", – отметил он.

По словам Маркива, он находился в одной из крупнейших тюрем Ломбардии, там сидели осужденные за тяжкие преступления. И украинского нацгвардейца поместили на этаж с ограниченными правами.

В чем обвиняли Виталия Маркива

В 2019 году суд в итальянском городе Павия приговорил к 24 годам заключения нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе еще в 2014 году.

нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали виновным в гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе еще в 2014 году. Украина настаивала на непричастности украинца к преступлению. По информации следствия, двое журналистов погибли в результате обстрела российско-террористических войск .

. Большинство доказательств якобы виновности Маркива в суде были от российских пропагандистов: телеканала Russia Today и сайта "Русская весна".

При этом прокуроры заявили, что не считают сообщения RT решающими для приговора, однако присяжным было запрещено обсуждать, что именно убедило их в вине Маркива.

для приговора, однако присяжным было запрещено обсуждать, что именно убедило их в вине Маркива. Впоследствии, украинское следствие нашло свидетелей, показания которых доказывают невиновность Маркива . Также сторона защиты требовала включить в материалы дела документальный фильм "Не в том месте. Не в то время", который подтверждает невиновность военного.

. Также сторона защиты требовала включить в материалы дела документальный фильм "Не в том месте. Не в то время", который подтверждает невиновность военного. Наконец во время рассмотрения апелляции 3 ноября 2020 года Маркива оправдали.

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