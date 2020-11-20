Маркив рассказал когда вернется на передовую
Нацгвардеец Виталий Маркив, который недавно вернулся после заключения в Италии, рассказал, что хотел бы поехать в зону Операции Объединенных сил. Однако пока он не может это сделать, поскольку есть ряд условий.
Несмотря на режим "тишины" на Донбассе, Маркив готов вернуться на передовую. Об этом нацгвардеец рассказал в интервью LB.
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Почему Маркив не может поехать на передовую
На передовую я прямо сейчас поехал бы. Но, к сожалению, нужно сначала пройти все протокольные процедуры. Медосмотр, полностью все,
– сказал Марков.
Заметим, когда военный поехал в Италию, в 2017 году, ситуация на Донбассе была совсем другой – шли активные боевые действия. Однако с 27 июля 2020 года там продолжается режим прекращения огня, который оккупанты постоянно нарушают.
По словам бойцов невозможность стрелять в ответ истощает больше, чем открытое противостояние с врагом. По словам Маркива, он не знает, что на самом деле происходит на Востоке, но все равно готов защищать государство.
Что известно о Виталии Маркиве
- Маркив был участником Революции Достоинства, впоследствии воевал на Донбассе.
- В 2017 году он поехал в Италию навестить маму. Тогда его и задержали.
- В 2019 году Маркива приговорили к 24 годам заключения за якобы убийство в 2014 году на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли.
- В то же время прямых доказательств против нацгвардейца сторона обвинения не предоставила.
- Большинство доказательств якобы виновности Маркива в суде были от российских пропагандистов.
- Впоследствии, украинское следствие все же нашло свидетелей, показания которых доказывают невиновность военного.
- 3 ноября 2020 года Маркива оправдали.
- На следующий день освобожденный нацгвардеец вернулся в Украину.
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