Нацгвардеец Виталий Маркив, который недавно вернулся после заключения в Италии, рассказал, что хотел бы поехать в зону Операции Объединенных сил. Однако пока он не может это сделать, поскольку есть ряд условий.

Несмотря на режим "тишины" на Донбассе, Маркив готов вернуться на передовую. Об этом нацгвардеец рассказал в интервью LB.

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Почему Маркив не может поехать на передовую

На передовую я прямо сейчас поехал бы. Но, к сожалению, нужно сначала пройти все протокольные процедуры. Медосмотр, полностью все,

– сказал Марков.

Заметим, когда военный поехал в Италию, в 2017 году, ситуация на Донбассе была совсем другой – шли активные боевые действия. Однако с 27 июля 2020 года там продолжается режим прекращения огня, который оккупанты постоянно нарушают.

По словам бойцов невозможность стрелять в ответ истощает больше, чем открытое противостояние с врагом. По словам Маркива, он не знает, что на самом деле происходит на Востоке, но все равно готов защищать государство.

Что известно о Виталии Маркиве