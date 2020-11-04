Не виделись 3 года: Маркив встретился с собратьями и женой – щемящие фото, видео
Оправданный нацгвардеец Виталий Маркив 4 ноября прибыл в Украину. Сразу после прилета его встретила жена и собратья из Нацгвардии.
Маркив заявил, что в первую очередь хочет побыть с женой, ведь не виделся с ней более 3 лет. Об этом сообщает 24 канал.
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Главным моим планом является наконец провести время с женой. Планы на будущее пока семья и родня,
– отметил Маркив.
После произнесения речи к Маркиву подошли друзья с Нацгвардии. Они обнялись и обменялись улыбками. Затем все присутствующие сделали совместное фото с плакатом Free Markiv.
Освобождение Маркива: что известно
- Ранее Маркива обвиняли якобы в причастности к убийству на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Хотя прямых доказательств этого не было.
- В 2019 году в Италии Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы, однако он подал апелляцию.
- Суд 3 ноября снял все обвинения с украинского нацгвардейца, а 4 ноября Маркив прибыл на родину.
Маркив встретился с женой, смотрите видео:
Встреча Маркива с собратьями, смотрите видео:
Щемящие фото встречи Маркива с женой и собратьями / Фото Анны Брыковой (24 канал):
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