Оправданный нацгвардеец Виталий Маркив 4 ноября прибыл в Украину. Сразу после прилета его встретила жена и собратья из Нацгвардии.

Маркив заявил, что в первую очередь хочет побыть с женой, ведь не виделся с ней более 3 лет. Об этом сообщает 24 канал.

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Главным моим планом является наконец провести время с женой. Планы на будущее пока семья и родня,

– отметил Маркив.

После произнесения речи к Маркиву подошли друзья с Нацгвардии. Они обнялись и обменялись улыбками. Затем все присутствующие сделали совместное фото с плакатом Free Markiv.

Освобождение Маркива: что известно

Ранее Маркива обвиняли якобы в причастности к убийству на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли. Хотя прямых доказательств этого не было.

В 2019 году в Италии Маркива приговорили к 24 годам тюрьмы, однако он подал апелляцию.

Суд 3 ноября снял все обвинения с украинского нацгвардейца, а 4 ноября Маркив прибыл на родину.

Маркив встретился с женой, смотрите видео:

Встреча Маркива с собратьями, смотрите видео:

Щемящие фото встречи Маркива с женой и собратьями / Фото Анны Брыковой (24 канал):