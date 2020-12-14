В сентябре 1943 года весь мир услышал о подразделении "мародеров Мерилла". Именно его бойцы воевали с японскими войсками в джунглях Бирмы.

О крупнейшей диверсионной операции США во Второй мировой войне – в программе "Конфликты" на 24 канале.

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Захват Бирмы

С конца 1941 до 1942 год императорское войско захватило большую часть Тихого океана. Японцы высаживали десант в Новой Гвинее, вплотную подойдя к Австралии. Но была проблема с до сих пор непобежденным Китаем. Главной задачей в Юго-Восточной Азии для японцев стал захват Бирмы с ее огромными запасами нефти и каучука. Бирманские джунгли стали полем битвы японских войск с крупными отрядами британских и американских диверсантов.

В начале 1944 года командование союзников планировало крупное наступление на нескольких направлениях.

► Китайские войска должны были наступать с севера.

► Американские силы под командованием генерала Стилвела пробивались им на встречу с северо-востока в направлении Мьичина.

► Чтобы отвлечь японцев несколько тысяч британских диверсантов должны были быть десантированы в центральной Бирме. Одновременно с Северным ударом по японцам – британцы планировали наступление с юга, в Аракане.



Большое наступление на Бирму / Фото 24 канала

Тем временем японцы готовились к решительному рывку из Северной Бирмы для вторжения в Индию через Импхал и Кохиму – 2 населенных пункта с более или менее хорошими дорогами, что бы позволило бросить в наступление бронетехнику.

Год после захвата Бирмы

Шел первый год после молниеносного захвата Бирмы, которую японцы прошли за несколько месяцев. В то же время были обрезаны коммуникации помощи американского ленд-лиза китайским силам, что ставило сопротивление Поднебесной на грань катастрофы.

Стратегия японцев заключалась в захвате или нейтрализации аэродромов, а уже имея преимущество в воздухе, легче было подавить сопротивление наземных частей.

Японцы поняли, что могут победить китайцев лишь блокируя страну и отрезая их от помощи союзников. Из-за того в 1942 году была проведена операция и страна полностью перешла под контроль японцев,

– пояснил майор, ветеран АТО Ярослав Черногор.

У британцев на этом участке фронта было мало бронетехники и тяжелой артиллерии, а потеряв преимущество в воздухе европейцы были обречены на поражение.

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Британские солдаты жаловались на большие проблемы с комплектацией частей. Из задекларированных на бумаге 70 тысяч британских солдат в Бирме было не более 15 тысяч бойцов. Значительная часть из них болела. Половина из них сидела под папоротниками со спущенными штанами и мучились от поноса. Другие были ранены или больны малярией. Танки и грузовики стояли из-за нехватки топлива.

Бегство китайцев и британцев

Фронт развалился, остатки китайцев и британцев через горы и джунгли пробирались в безопасное место на территорию британской Индии. К началу сезона дождей практически вся территория Бирмы была захвачена японцами.

В Бирме действовала японская 15 армия, которая к этому времени отметилась в боях с китайцами, выбила британцев из Малаи и брала Сингапур. И Бирму они захватывали быстрыми рывками. Японцы взяли под контроль бирманскую дорогу-транспортную артерию длиной более тысячи километров, которой американская помощь попадала китайским силам сопротивления.

Китай был отрезан от моря. И единственная дорога для помощи, которая осталась, это были воздушные мосты. Американцы летали в Китай через Гималаи, они это называли "Бугры". Представляете какой была стоимость и сложность доставки одного килограмма груза,

– вспомнил историк Максим Баглей.

В 1943 году сыновья Аматераса сумели отразить попытку контрнаступления союзников в Аракане и нанесли ущерб рейдовой группе британских диверсантов.

Создание "чиндитов" и "5307"

В начале 1943 года британский генерал Орд Уингейт возглавил подразделение диверсантов "чиндитов", с которым в течение 2 месяцев лихорадил тыловые позиции японцев. Они разрушали мосты и взрывали пути, без которых срывалась вся логистика японцев.

Успех "чиндитов" обошелся тяжелой ценой: домой вернулась лишь треть солдат. Каждый 3" чиндит " погиб либо от ранений в бою, либо от тропических болезней.

Пример британских "чиндитов" подтолкнул американцев к созданию подобного подразделения. Его планировали бросить против японцев на севере Бирмы. Крупные отряды диверсантов должны были действовать на тылах противника и поддерживать основные удары наступления союзников. Решение об этом появилось на Квебекской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции. Стартом набора рекрутов стал президентский призыв Делано Рузвельта записываться в "опасную миссию".



Британские офицеры / Фото zhuanlan.zhihu.com

Это было подразделение с очень специфическими задачами.

На наши реальности – это был некий отдельный разведбат, но с гипертрофированной функцией-глубинной разведки.

Штат был более присущ для Второй мировой – 3 тысячи человек он считал полком, состоял из 3 батальонов и в каждом батальоне по 3 боевые группы.

Среди бойцов направленных в Бирму были и ниссеи – американские японцы.

Подразделение официально называлось "5307" – с кодовым названием "ГАЛАХАД". Их командиром назначили бригадного генерала и кадрового разведчика Фрэнка Меррилла.

"Эти подразделения формировали из разных воинских частей. Там были военные с не очень хорошей репутацией. С дисциплинарными стагнациями, или те, кто был под арестом. И кроме добровольцев там были те, кого командиры направили, чтобы избавиться от проблемного балласта своих воинских частей", – пояснил ветеран Ярослав Черногор.

Почему" 5307 "прозвали" мародеры Мерилла"

Когда эта история попала в прессу – с легкой руки журналистов будущих диверсантов окрестили "Мародерами Мерилла".

"Мародеры" были сформированы в 6 боевых команд по 400 бойцов. Каждый отряд получил свой опознавательный цвет: красный, белый, синий, зеленый, оранжевый и хаки, которые впоследствии были отражены на военных патчах.

Окончательная подготовка "мародеров" началась в Индии под командованием командира "чиндитов" Чарльза Орда Вингейта.



Чарльз Орд Вbнгейт / Фото history.army.mi

Рейд в джунглях

Бойцы выступали в арьергарде китайских экспедиционных сил, которые должны были наступать на Бирму с севера. Командовал ими Джо Стилвел – человек щепетильный, требовательный и с непростым характером.



Наступление на Бирму / Фото 24 канала

Диверсанты начали долгий поход по дороге Ледо и над отдаленными хребтами Гималайских гор в Бирму. Дорогу преодолевали пешком или на мулах. Ни машин, ни бронетехники у них не было. Отрезок в 1000 километров в этих условиях был сверхсложной задачей.

В апреле 1944 года китайско-американские части начали наступление в долине Хукаун на севере Бирмы. В этот самый момент начались глубинные рейды британских "чиндитов" и американских мародеров Мерилла в глубь территорий подконтрольных японцам.



Наступление китайско-американских частей в долине Хукаун / Фото 24 канала

Это был момент когда генерал Ренья Мутагути собирал на севере Бирмы войска для вторжения в Индию. Появление в тылу вражеских диверсантов заставило японцев нервничать. Даже только с легким вооружением "мародеры" смогли наносить японцам ощутимые удары. Особенностью их ударных групп было умение вести хорошо скоординированный огонь.

"Мародеры Мерилла" провели в боях чуть более 5 месяцев. За это время они прошли более 1200 километров по бирманским джунглям и горам, которые уверенно можно назвать одной из самых суровых территорий в мире. Американское подразделение "5307" принял участие в 5 ключевых сражениях и поддержал наступление американо-китайских війсь с севера. Меньших боев было больше-более 30, это огневой контакт в среднем каждые 4 дня. Их рейд по джунглям был самым длинным во всей американской армии времен Второй мировой.

О других боях подразделения "мародеров Мерилла" – смотрите в программе.