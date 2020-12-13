Во французском Марселе устроили подпольную вечеринку, в которой приняли участие не менее 500 человек. Однако впоследствии полиция "накрыла" мероприятие.

Организаторы праздника арендовали склад под предлогом хранения товара, сообщает France Bleu. Однако вместо этого они установили бар и танцпол.

Кстати Во Франции полиция накрыла вечеринку: среди 300 гостей были больные COVID-19 – видео

Пока неизвестно, сколько мероприятий успели провести в помещении. Однако на последнюю вечеринку пришли около 500 человек.

Правоохранители пришли на праздник и оштрафовали многих присутствующих. По информации полиции, уже начали расследование. Организаторов подозревают в том, что они подвергли риску жизни других.

Карантин во Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил ввести жесткий карантин с 30 октября на фоне резкого роста количества больных коронавирусом. Однако с 28 ноября ограничения начали постепенно ослаблять.

Обратите внимание! С начала пандемии во Франции COVID-19 заболели более 2,3 миллиона человек. Выздоровели около 176 тысяч, умерли – более 57 тысяч.