В Марселе люди устроили подпольную вечеринку: 500 человек разогнала полиция
Во французском Марселе устроили подпольную вечеринку, в которой приняли участие не менее 500 человек. Однако впоследствии полиция "накрыла" мероприятие.
Организаторы праздника арендовали склад под предлогом хранения товара, сообщает France Bleu. Однако вместо этого они установили бар и танцпол.
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Пока неизвестно, сколько мероприятий успели провести в помещении. Однако на последнюю вечеринку пришли около 500 человек.
Правоохранители пришли на праздник и оштрафовали многих присутствующих. По информации полиции, уже начали расследование. Организаторов подозревают в том, что они подвергли риску жизни других.
Карантин во Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил ввести жесткий карантин с 30 октября на фоне резкого роста количества больных коронавирусом. Однако с 28 ноября ограничения начали постепенно ослаблять.
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