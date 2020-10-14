В Украине 14 октября традиционно отмечают День защитника Украины. Следовательно, несмотря на пандемию коронавируса, на улицах нескольких украинских городов проходят марши, посвященные этому дню.

Они происходят в Киеве и Львове. Так, в столице мероприятие посвятили не только Дню защитника, но и 78-й годовщине создания УПА и Дню казачества. Об этом сообщает 24 канал.

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Львов

Во Львове состоялся марш и концерт "Спасибо Защитникам", на котором почтили всех погибших героев за свободу и независимость Украины.

Марш начался в 15:00, люди собрались возле памятника Степану Бандере. Далее, колонной из военных, родственников героев, которые погибли на войне, родственников Небесной Сотни и людей, которые несут портреты с погибшими героями, они двинулись к памятнику Тарасу Шевченко на проспекте Свободы. Именно там начался концерт "Спасибо защитникам".

Также на площади перед Центром Довженко во Львове торжественно подняли Государственный флаг. К праздничным мероприятиям присоединился и мэр Львова Андрей Садовый. А уже в 18:00 в Центре Довженко состоится концерт с участием групп "Зaлізний Хрест", Rareform і Navigator Хедлайнером концерта будет группа "Мері". Концерт будут транслировать на экран на площади перед wентром.

Торжественное поднятие государственного флага перед центром Довженко / Фото ЛГС

Киев

Ко Дню защитника в Киеве прошли церемонии возложения цветов к памятникам и местам захоронений защитников Украины. К празднику киевские педагоги и волонтеры передали подарки военным, а столичным ученикам провели национально-патриотический фестиваль "Патриотический Non-Stop".

Праздничное действо началось в 10:00 с велопробега, который стартовал с Михайловской площади. Конец маршрута – возле государственного флага Украины возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.



В День защитника Украины центром Киева прошел велопробег / Фото Министерства по делам ветеранов Украины

А уже в 14:00 все желающие приняли участие в традиционном Марше УПА "Бой коллаборантам!". Мероприятие началось торжественным митингом возле памятника Тарасу Шевченко, после чего участники мероприятия двинулись по центральным улицам Киева к Офису Президента на улице Банковой.

Больше о том, как в Киеве прошел Марш УПА – читайте по ссылке.

Харьков

Шествие ко Дню защитника Украины состоялось и в Харькове. Участники мероприятия несли флаг с символикой воинских подразделений и волонтерских организаций.

В акции приняли участие от 500 до 1000 человек. Они прошли от площади Конституции до памятника Тарасу Шевченко.

Шествие ко Дню защитника Украины в Харькове / Фото "Суспільне"

Что известно о Дне защитника Украины:

14 октября в Украине отмечают сразу несколько праздников: праздник Покрова Пресвятой Богородицы, День казачества, день создания Украинской повстанческой армии и День защитника Украины.

Последний праздник относительно новый – с 2015 года он стал государственным. Соответствующий приказ издал тогдашний президент Петр Порошенко.

День защитника Отечества, который еще с советских времен отмечали 23 февраля, отменили.

Смотрите сюжет 24 канала о праздновании Дня защитника Украины: видео