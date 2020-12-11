В Армении снова неспокойно: в столице страны, Ереване, активисты вышли на Марш достоинства. Требование у протестующих единственное и неизменное: отставка действующего премьера Никола Пашиняна.

Участники акции двинулись к площади Франции. Люди со всех уголков города стекаются к центру, чтобы парализовать движение города, тем самым выдвинув ультиматум премьеру и правительству. Об этом информирует Sputnik.

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Никол предатель, Армения без Никола,

– скандировали активисты и призывали присоединиться к ним.

Когда полиция попыталась разблокировать проезжую часть в районе площади Франции, возникли стычки. Во время них нескольких активистов задержали.

Сейчас на месте остаются многие правоохранители.

Протесты в Армении 11 декабря / Фото Getty images, Sputnik

В Армении уже месяц продолжаются протесты. Их участники обвиняют премьера страны Никола Пашиняна в измене армянских интересов в Карабахе. Они требуют, чтобы Пашинян ушел в отставку.

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