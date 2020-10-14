"Свободу нашим детям": в Минске завершился Марш матерей – трогательные фото
В столице Беларуси городе Минске на улицы вышли сотни матерей. Они скандировали "Свободу нашим детям!" и призвали остановить насилие.
Часть женщин стояла вдоль дорог с цветами и бело-красно-белой символикой. Об этом сообщает "Радыё Свабода".
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Женщины прошли колонной по проспекту Независимости. Многие прохожие встречали участников марша вывеской "Виктория", что означает победу. В то же время автомобилисты выражали свою поддержку.
За маршем наблюдали лишь двое милиционеров в форме с громкоговорителем. Однако предупреждений не было. В целом акция прошла мирно и задержаний не было.
Марш матерей в Минске / Фото "Радыё Свабода"
Какая сейчас ситуация в Беларуси: главное
- Протесты в Беларуси начались еще 9 августа и стали ответом на фальсификацию президентских выборов. Уже с первых дней силовики ОМОНа прибегли к жестким задержаниям митингующих.
- Несмотря на возмущение белорусов и непризнание выборов мировым сообществом, Лукашенко устроил себе тайную инаугурацию и стал самопровозглашенным президентом.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих.
- Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.