В столице Беларуси городе Минске на улицы вышли сотни матерей. Они скандировали "Свободу нашим детям!" и призвали остановить насилие.

Часть женщин стояла вдоль дорог с цветами и бело-красно-белой символикой. Об этом сообщает "Радыё Свабода".

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Женщины прошли колонной по проспекту Независимости. Многие прохожие встречали участников марша вывеской "Виктория", что означает победу. В то же время автомобилисты выражали свою поддержку.

За маршем наблюдали лишь двое милиционеров в форме с громкоговорителем. Однако предупреждений не было. В целом акция прошла мирно и задержаний не было.

Марш матерей в Минске / Фото "Радыё Свабода"

Обратите внимание! По информации правозащитников, за время протестов силовики задержали более 15 тысяч человек. Также под арестом находятся многие лидеры оппозиции и критики Лукашенко.

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