В Вашингтоне 14 ноября начался масшабний митинг в поддержку Дональда Трампа. Сторонники американского политика требуют пересчета голосов на выборах.

Участники марша заявляют, что "поддерживают Трампа, страну и свободные выборы", об этом сообщает The Guardian.

Важно Несмотря на заявления Трампа: в США не обнаружили фальсификаций на выборах

Акция протеста получила название "Марш миллионов MAGA". Аббревиатура расшифровывается как "Make America Great Again". Этот лозунг Трамп использовал, в частности, в предыдущей президентской кампании.

Масштабная акция началась возле Национального монумента Джорджу Вашингтону. Ее участники держат в руках флаги США, плакаты с именем Трампа и лозунгами "Еще 4 года".



Марш в поддержку Трампа в Вашингтоне / Фото AP

Заметим, что митинг организовывает ультраправая группировка Proud Boys. Однако присоединяются к нему не только радикалы, но и обычные американцы, которые приезжают из разных регионов США.

Thousands of Trump supporters rallying at Freedom Plaza for the #MillionMAGAMarch pic.twitter.com/FF1CHW67xN — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) November 14, 2020

NOON ET – The MAGA March has filled 1 city block. Between 14th and 13th Streets, NW. The road you see in the middle is 13 1/2 Street.#MillionMAGAMarch @WUSA9 @CBSNews pic.twitter.com/gWuwOO2fnS — Mike Valerio (@MikevWUSA) November 14, 2020

Мимо демонстрантов проехал кортеж Трампа. Действующий президент США направлялся на поле для гольфа на севере Вирджинии. СМИ сообщают, что он выбрал такой маршрут намеренно.

Кортеж Трампа проехал мимо митингующих: смотрите видео Guardian News

Выборы президента США: что известно