"Марш миллионов": сторонники Трампа протестуют в Вашингтоне – фото, видео
В Вашингтоне 14 ноября начался масшабний митинг в поддержку Дональда Трампа. Сторонники американского политика требуют пересчета голосов на выборах.
Участники марша заявляют, что "поддерживают Трампа, страну и свободные выборы", об этом сообщает The Guardian.
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Акция протеста получила название "Марш миллионов MAGA". Аббревиатура расшифровывается как "Make America Great Again". Этот лозунг Трамп использовал, в частности, в предыдущей президентской кампании.
Масштабная акция началась возле Национального монумента Джорджу Вашингтону. Ее участники держат в руках флаги США, плакаты с именем Трампа и лозунгами "Еще 4 года".
Марш в поддержку Трампа в Вашингтоне / Фото AP
Заметим, что митинг организовывает ультраправая группировка Proud Boys. Однако присоединяются к нему не только радикалы, но и обычные американцы, которые приезжают из разных регионов США.
Мимо демонстрантов проехал кортеж Трампа. Действующий президент США направлялся на поле для гольфа на севере Вирджинии. СМИ сообщают, что он выбрал такой маршрут намеренно.
Кортеж Трампа проехал мимо митингующих: смотрите видео Guardian News
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