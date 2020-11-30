Марш мудрости в Минске: с протестами на улицы вышли пенсионеры – фото, видео
В Минске 30 ноября продолжается Марш мудрости. В протестной акции участвуют пенсионеры. Мероприятие проходит под пристальным наблюдением силовиков.
Они перекрыли движение по тротуару в разных точках, чтобы помешать акции. Тогда колонна двинулась в обход. Об этом пишет TUT.by.
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Части участников Марша пенсионеров удалось обойти силовиков, но потом люди в балаклавах развернули ее в обратную сторону.
Возле здания КГБ нескольких участников марша схватили люди в зеленой форме и затащили в микроавтобус.
Во время Марша мудрости пенсионеры держали в руках плакаты с надписями, адресованными самопровозглашенному президенту Лукашенко.
Марш мудрости в Минске / Фото TUT.by
Они также скандировали: "За что убили Рому?" Речь идет об активисте Романе Бондаренко, которого до смерти избили неизвестные в Минске.
Марш мудрости в Минске: видео
Во время Марша мудрости силовики распылили неизвестный спрей: видео
Отметим, что 29 ноября в Минске прошел Марш соседей. Во время него силовики задержали 416 человек, некоторых особенно жестоко избили дубинками. Также омоновцы применяли слезоточивый газ и другие спецсредства.
Больше о протестах в Беларуси, реакции самопровозглашенного президента Лукашенко на них, а также заявления оппозиции и международного сообщества о ситуации в стране – по ссылке.
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