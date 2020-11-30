В Минске 30 ноября продолжается Марш мудрости. В протестной акции участвуют пенсионеры. Мероприятие проходит под пристальным наблюдением силовиков.

Они перекрыли движение по тротуару в разных точках, чтобы помешать акции. Тогда колонна двинулась в обход. Об этом пишет TUT.by.

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Части участников Марша пенсионеров удалось обойти силовиков, но потом люди в балаклавах развернули ее в обратную сторону.

Возле здания КГБ нескольких участников марша схватили люди в зеленой форме и затащили в микроавтобус.

Обратите внимание! Пенсионеры в Минске много недель подряд проводят антиправительственные акции протеста под названием "Марш мудрости".

Во время Марша мудрости пенсионеры держали в руках плакаты с надписями, адресованными самопровозглашенному президенту Лукашенко.

Марш мудрости в Минске / Фото TUT.by

Они также скандировали: "За что убили Рому?" Речь идет об активисте Романе Бондаренко, которого до смерти избили неизвестные в Минске.

Марш мудрости в Минске: видео

Во время Марша мудрости силовики распылили неизвестный спрей: видео

Отметим, что 29 ноября в Минске прошел Марш соседей. Во время него силовики задержали 416 человек, некоторых особенно жестоко избили дубинками. Также омоновцы применяли слезоточивый газ и другие спецсредства.

Больше о протестах в Беларуси, реакции самопровозглашенного президента Лукашенко на них, а также заявления оппозиции и международного сообщества о ситуации в стране – по ссылке.