Марш освобождения политзаключенных в Беларуси: задержали около десятка журналистов
В Беларуси 4 октября десятки тысяч людей вышли на "Марш освобождения политзаключенных". Митингующих уже традиционно ждали сотни спецназовцев с автозаками и водометами. По предварительным подсчетам, на акциях задержали около десятка медийщиков.
Всего задержанных – несколько десятков
Журналистов силовики хватали не только в столице Беларуси, но и в других городах – Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно и Гомеле. Об этом информирует "Радио Свобода".
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Кого задержали:
- Минск: корреспондента Onliner.by Александра Владыку, журналистку "Радио Свобода" Дарью Сапранецкую.
- Брест: главного редактора издания "Бинокль" Ксению Петрович.
- Бобруйск: 4 журналистов, из каких они СМИ – неизвестно.
- Гродно: журналистку TUT.by Ольгу Камягину и "Народной Воли" – Екатерину Гордееву, блогера Андрея Ирха.
- Гомель: корреспондентку "Сильных новостей" Надежду Пужинскую.
Отметим, что список задержанных постоянно обновляет правозащитный центр "Весна". По состоянию на вечер 4 октября в нем уже 54 человека.
Что известно о "Марше освобождения политзаключенных"
В воскресенье, 4 октября, десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием освободить задержанных за выявление своей политической позиции.
Еще утром военную технику согнали в центр Минска. Сразу после старта акций, людей начали задерживать. Против демонстрантов применяли водометы. Несмотря на это, люди направлялись к Стеле, а также следственным изоляторам, где содержат несогласных с правлением Лукашенко.