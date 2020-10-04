В Беларуси 4 октября десятки тысяч людей вышли на "Марш освобождения политзаключенных". Митингующих уже традиционно ждали сотни спецназовцев с автозаками и водометами. По предварительным подсчетам, на акциях задержали около десятка медийщиков.

Всего задержанных – несколько десятков

Журналистов силовики хватали не только в столице Беларуси, но и в других городах – Бресте, Бобруйске, Витебске, Гродно и Гомеле. Об этом информирует "Радио Свобода".

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Кого задержали:

Минск: корреспондента Onliner.by Александра Владыку, журналистку "Радио Свобода" Дарью Сапранецкую.

корреспондента Onliner.by Александра Владыку, журналистку "Радио Свобода" Дарью Сапранецкую. Брест: главного редактора издания "Бинокль" Ксению Петрович.

главного редактора издания "Бинокль" Ксению Петрович. Бобруйск: 4 журналистов, из каких они СМИ – неизвестно.

4 журналистов, из каких они СМИ – неизвестно. Гродно: журналистку TUT.by Ольгу Камягину и "Народной Воли" – Екатерину Гордееву, блогера Андрея Ирха.

журналистку TUT.by Ольгу Камягину и "Народной Воли" – Екатерину Гордееву, блогера Андрея Ирха. Гомель: корреспондентку "Сильных новостей" Надежду Пужинскую.

Отметим, что список задержанных постоянно обновляет правозащитный центр "Весна". По состоянию на вечер 4 октября в нем уже 54 человека.

Что известно о "Марше освобождения политзаключенных"

В воскресенье, 4 октября, десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием освободить задержанных за выявление своей политической позиции.

Еще утром военную технику согнали в центр Минска. Сразу после старта акций, людей начали задерживать. Против демонстрантов применяли водометы. Несмотря на это, люди направлялись к Стеле, а также следственным изоляторам, где содержат несогласных с правлением Лукашенко.