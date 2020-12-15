В Беларуси 14 декабря на "Марше пенсионеров" силовики задержали более сотни участников акции. Несколько из них провели ночь в изоляторах по обвинениям в несанкционированном митинге.

Большинство задержанных освободили после составления админпротоколов. Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свобода". К теме В Минске на марш собрались пенсионеры: силовики задержали всех еще до начала Куда увезли пенсионеров: в суд тюрьмы на Акрестина;

в Кастричницкий районный участок полиции Минска;

в изоляторы для нарушителей на Акрестина. Что известно о марше пожилых людей 14 декабря пенсионеры в Минске вышли на марш. Из-за этого в центре столицы перекрыли движение транспорта.

Протестующие требовали отставки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и кричали "Йди", "Хай живе Білорусь".

На площади у елки пенсионеров окружили силовики. Неподалеку караулили автобусы без номеров. По данным очевидцев, в них сидели ОМОНовцы.

Впоследствии силовики начали задерживать пенсионеров и развозить их по участкам. Обратите внимание! Уже более 4 месяцев белорусы требуют отставки самопровозглашенного президента. В столице проходят регулярные акции протестов. Впрочем силовики продолжают задерживать демонстрантов. Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте здесь.