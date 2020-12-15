"Марш пенсионеров" в Беларуси: несколько задержанных провели ночь в изоляторах
В Беларуси 14 декабря на "Марше пенсионеров" силовики задержали более сотни участников акции. Несколько из них провели ночь в изоляторах по обвинениям в несанкционированном митинге.
Большинство задержанных освободили после составления админпротоколов. Об этом сообщила белорусская служба "Радио Свобода".
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Куда увезли пенсионеров:
- в суд тюрьмы на Акрестина;
- в Кастричницкий районный участок полиции Минска;
- в изоляторы для нарушителей на Акрестина.
Что известно о марше пожилых людей
- 14 декабря пенсионеры в Минске вышли на марш. Из-за этого в центре столицы перекрыли движение транспорта.
- Протестующие требовали отставки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и кричали "Йди", "Хай живе Білорусь".
- На площади у елки пенсионеров окружили силовики. Неподалеку караулили автобусы без номеров. По данным очевидцев, в них сидели ОМОНовцы.
- Впоследствии силовики начали задерживать пенсионеров и развозить их по участкам.
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