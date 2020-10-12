На улицы Минска вышли пенсионеры: они кормили людей пирожками и мешали ОМОНу
На улицы белорусской столицы 12 октября вышли почти тысяча пенсионеров. Таким образом они выразили протест против режима Лукашенко. Заметим, что бабушки и дедушки не только кормили митингующих домашними пирожками, но и смогли отбить у силовиков несколько журналистов.
Протест пенсионеров в Минске: как это было
Масштабный Марш пенсионеров состоялся 12 октября в Минске. Все желающие присоединиться к маршу собирались на площади Независимости перед Красным костелом. Об этом сообщает TUT.BY.
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После этого участники марша пенсионеров двинулись по проспекту Независимости к Октябрьской площади. Они пели "Священную войну" и скандировали лозунг "Верым, можам, пераможам".
По данным издания, количество пенсионеров приблизилось к 1 000. В руках они держали цветы, плакаты и бело-красно-белые флаги.
Пенсионеры забросали цветами омоновцев и даже отбили у силовиков по меньшей мере двух журналистов. Также участницы протеста принесли пирожки, чтобы поддержать студентов.
Марш пенсионеров в Минске 12 октября / Фото TUT.BY, "Наша Ніва"
Жестокое подавление протестов в Беларуси: главное
- Протесты в Беларуси начались еще 9 августа и стали ответом на фальсификацию президентских выборов. Уже с первых дней силовики Омона прибегли к жестким задержаниям митингующих.
- Несмотря на возмущение белорусов и непризнание выборов мировым сообществом, Лукашенко устроил себе тайную инаугурацию и стал самопровозглашенным президентом.
- Силовые органы Беларуси продолжают применять насилие против демонстрантов и задерживают протестующих. С начала акций, по данным оппозиции, задержали уже более 12 тысяч человек, несколько участников протестов погибли.
- Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и ввел персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.
- 5 октября в Минске также прошел Марш пенсионеров.