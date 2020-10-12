На улицы белорусской столицы 12 октября вышли почти тысяча пенсионеров. Таким образом они выразили протест против режима Лукашенко. Заметим, что бабушки и дедушки не только кормили митингующих домашними пирожками, но и смогли отбить у силовиков несколько журналистов.

Протест пенсионеров в Минске: как это было

Масштабный Марш пенсионеров состоялся 12 октября в Минске. Все желающие присоединиться к маршу собирались на площади Независимости перед Красным костелом. Об этом сообщает TUT.BY.

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После этого участники марша пенсионеров двинулись по проспекту Независимости к Октябрьской площади. Они пели "Священную войну" и скандировали лозунг "Верым, можам, пераможам".

По данным издания, количество пенсионеров приблизилось к 1 000. В руках они держали цветы, плакаты и бело-красно-белые флаги.

Пенсионеры забросали цветами омоновцев и даже отбили у силовиков по меньшей мере двух журналистов. Также участницы протеста принесли пирожки, чтобы поддержать студентов.

Марш пенсионеров в Минске 12 октября / Фото TUT.BY, "Наша Ніва"

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