Марш УПА проходит в Киеве: фото, видео с акции
В Украине 14 октября отмечают День защитника. По случаю праздника в Киеве проводят "Марш УПА". Участниками мероприятия стали не только представители политических сил, но и ветеранские и общественные организации. Они собрались возле памятника Шевченко и направляются к Офису Президента.
Марш стартовал в парке Шевченко
Мероприятие приурочили не только ко Дню защитника, а и к 78-й годовщине создания УПА, и Дню казачества. Об этом информирует 24 канал.
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Организовывали акцию Нацкорпус, "Свобода" и "Правый сектор". Присоединились и ряд ветеранских и патриотических организаций.
Колонны сформировали возле памятника Шевченко
В 14:00 участники акции начали собираться возле памятника Тарасу Шевченко. Именно здесь и сформировали колонны для шествия.
Участники акции развернули огромный флаг Украины и отправились на Крещатик. Отсюда курс – к Офису Президента.
На акции развернули огромный флаг Украины / Фото Олега Клымчука, 24 канал
Шествие добралось до Крещатика / Фото Олега Клымчука, 24 канал
Участники акции зажгли файеры
Добравшись до Майдана Независимости, участники акции зажгли файеры. Часть колонны оказалась в дыму. Люди скандировали: "Украина – превыше всего", "Слава нации!".
Участники акции зажгли файеры / Фото Олега Клымчука, 24 канал
Часть колонны окутал дым / Фото Олега Клымчука, 24 канал
На Майдане Независимости люди почтили минутой молчания память Героев Небесной Сотни, павших на Донбассе воинов, а также всех украинцев, отдавших жизнь за Украину.
Смотрите больше фото с "Марша УПА" / Фото Олега Клымчука, 24 канал:
Смотрите прямую трансляцию с акции:
Что известно о Дне защитника Украины?14 октября в Украине отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В то же время – и День казачества. Также традиционно отмечается и день создания Украинской повстанческой армии.
С 2015 года 14 октября установили государственный праздник – День защитника Украины.Соответствующий приказ выдал тогдашний президент Петр Порошенко в 2014 году.
День защитника Отечества, который еще с советских времен отмечали 23 февраля, отменили.