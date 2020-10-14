В Украине 14 октября отмечают День защитника. По случаю праздника в Киеве проводят "Марш УПА". Участниками мероприятия стали не только представители политических сил, но и ветеранские и общественные организации. Они собрались возле памятника Шевченко и направляются к Офису Президента.

Марш стартовал в парке Шевченко

Мероприятие приурочили не только ко Дню защитника, а и к 78-й годовщине создания УПА, и Дню казачества. Об этом информирует 24 канал.

К теме День защитника: как изменилась украинская армия

Организовывали акцию Нацкорпус, "Свобода" и "Правый сектор". Присоединились и ряд ветеранских и патриотических организаций.

Колонны сформировали возле памятника Шевченко

В 14:00 участники акции начали собираться возле памятника Тарасу Шевченко. Именно здесь и сформировали колонны для шествия.

Участники акции развернули огромный флаг Украины и отправились на Крещатик. Отсюда курс – к Офису Президента.



На акции развернули огромный флаг Украины / Фото Олега Клымчука, 24 канал



Шествие добралось до Крещатика / Фото Олега Клымчука, 24 канал

Участники акции зажгли файеры

Добравшись до Майдана Независимости, участники акции зажгли файеры. Часть колонны оказалась в дыму. Люди скандировали: "Украина – превыше всего", "Слава нации!".



Участники акции зажгли файеры / Фото Олега Клымчука, 24 канал



Часть колонны окутал дым / Фото Олега Клымчука, 24 канал