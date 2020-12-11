Маруся Зверобой будет баллотироваться в Раду: она присоединилась к команде Порошенко
Известный волонтер и один из главных критиков президента Владимира Зеленского Маруся Зверобой будет участвовать на довыборах в Верховную Раду в 87 округе (Ивано-Франковская область). Баллотироваться она будет от "Европейской солидарности" пятого президента Петра Порошенко.
Маруся Зверобой идет в Раду: что известно
О решении присоединиться к "Европейской Солидарности" Маруся Зверобой публично объявила на съезде этой политсилы. Об этом лидер ЕС Петр Порошенко сообщил в телеграмме.
Обратите внимание Зверобой снова набросилась с матами на Зеленского: волонтер убеждает, что ее страницу взломали
Она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Официально избирательный процесс еще не стартовал, однако ее кандидатуру поддерживают и партийцы, и ветеранские организации, добровольцы, которые есть в нашей команде,
– подчеркнул политик.
Прямая речь Маруси Зверобой после решения идти в Раду от ЕС: видео
Почему в 87 округе пройдут довыборы
Дело в том, что бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа Зиновий Андрийович сложил мандат. Причина – его избрали на должность городского головы города Надворная на Ивано-Франковщине.
Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.
Главное про Марусю Зверобой
- Это украинская волонтер, контрактница ВСУ, инструктор учебного центра Десантно-штурмовых войск.
- Осенью 2019 года Маруся Зверобой и нардеп от "Евросолидарности" София Федина провели совместный стрим. Во время него они с критикой набросились на президента Владимира Зеленского после его поездки на передовую. Использовали даже ненормативную лексику. В частности, отмечали, что там "может сорваться граната, а еще там обстрелы бывают". Сам Зеленский во время той поездки провел жесткий разговор с военными. Все детали – по этой ссылке.
- Впоследствии Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту разговоров нардепа от ЕС Софии Федины и Маруси Зверобой.
- Государственное бюро расследований, со своей стороны, направило в ГПУ проект сообщения о подозрении и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Федины. Ее действия квалифицировали по статье об угрозе убийством в отношении президента.
- Служба безопасности тоже взялась за высказывания Федины и Зверобой в сторону Зеленского
- 6 февраля 2020 года представители ГБР вручили Зверобой подозрение относительно "угроз убийством в сторону президента".
- В мае Печерский райсуд Киева вернул прокурорам ходатайство о продлении меры пресечения Зверобой. Это означает, что любые ограничения в отношении нее отменены. Предварительной мерой пресечения для волонтерки было личное обязательство. Также Маруся Зверобой должна была в течение двух месяцев носить электронный браслет.
Поделиться новостью