Известный волонтер и один из главных критиков президента Владимира Зеленского Маруся Зверобой будет участвовать на довыборах в Верховную Раду в 87 округе (Ивано-Франковская область). Баллотироваться она будет от "Европейской солидарности" пятого президента Петра Порошенко.

Маруся Зверобой идет в Раду: что известно

О решении присоединиться к "Европейской Солидарности" Маруся Зверобой публично объявила на съезде этой политсилы. Об этом лидер ЕС Петр Порошенко сообщил в телеграмме.

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Она станет кандидатом от нашей партии на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине. Официально избирательный процесс еще не стартовал, однако ее кандидатуру поддерживают и партийцы, и ветеранские организации, добровольцы, которые есть в нашей команде,

– подчеркнул политик.

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Почему в 87 округе пройдут довыборы

Дело в том, что бывший нардеп "Слуги народа" от этого округа Зиновий Андрийович сложил мандат. Причина – его избрали на должность городского головы города Надворная на Ивано-Франковщине.

Довыборы в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области состоятся 28 марта 2021 года.

Заметим! Настоящее имя Маруси Зверобой – Елена Беленькая. Подробнее с ее биографией можете ознакомиться по этой ссылке.

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