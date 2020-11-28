В Каменце-Подольском 27 ноября произошло смертельное ДТП. Иномарка влетела в дерево и перевернулась на крышу.

Как произошло ДТП: детали

Авария произошла вечером на улице Леси Украинки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

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Мужчина за рулем SUBARU не справился с управлением и врезался в дерево. После этого машина перевернулась.

Что известно о жертвах и пострадавших

В результате ДТП двое пассажирок иномарки 42 и 35 лет погибли. Сам водитель и еще одна 37-летняя женщина пострадали. Их забрали в городскую больницу.

Что грозит водителю

Мужчину задержали, поэтому он находится в больничной палате под конвоем. Кроме того, следователи открыли уголовное производство. Водителю грозит от 5 до 10 лет заключения.

К слову, мужчине 35 лет, он – житель Каменца-Подольского.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают.

Машина перевернулась / Фото ТСН