На юге Турции зафиксировали рекордные осадки, ураганы и штормы. Непогода разрушила дома и затопила значительные части улиц.

В Анталии выпало 61,8 миллиметров осадков, в Алании – 47,1, в Демре – 94,8, в районе лесных массивов Манавгат – 100,3. сообщает CNN Türk.

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Какие последствия непогоды

Дождь затопил территории сельхозугодий, улицы и инфраструктуру. Кстати, местами падал обильный град размером с грецкий орех.

В Бодруме, на побережье Эгейского моря, затопило судно-катамаран стоимостью более миллиона долларов и несколько рыбацких лодок.

В населенном пункте Дидим ветер разрушил дома и поломал деревья, часть которых свалилась на дороги, что мешало автомобилистам.

Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Однако метеорологи уже повысили уровень опасности в районах и предупредили людей о возможных последствиях стихии.



Машины "плывут" в воде​ / Фото CNN Türk



Затопленное судно​ / Фото CNN Türk



Затопленные улицы​ / Фото CNN Türk