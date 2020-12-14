Машины в воде и затопленные судна: на юге Турции выпало рекордное количество осадков – фото
На юге Турции зафиксировали рекордные осадки, ураганы и штормы. Непогода разрушила дома и затопила значительные части улиц.
В Анталии выпало 61,8 миллиметров осадков, в Алании – 47,1, в Демре – 94,8, в районе лесных массивов Манавгат – 100,3. сообщает CNN Türk.
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Какие последствия непогоды
- Дождь затопил территории сельхозугодий, улицы и инфраструктуру. Кстати, местами падал обильный град размером с грецкий орех.
- В Бодруме, на побережье Эгейского моря, затопило судно-катамаран стоимостью более миллиона долларов и несколько рыбацких лодок.
- В населенном пункте Дидим ветер разрушил дома и поломал деревья, часть которых свалилась на дороги, что мешало автомобилистам.
Пока нет информации о жертвах и пострадавших. Однако метеорологи уже повысили уровень опасности в районах и предупредили людей о возможных последствиях стихии.
Машины "плывут" в воде / Фото CNN Türk
Затопленное судно / Фото CNN Türk
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