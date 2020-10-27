На Черниговщине всенародный опрос, инициированный президентом Зеленским, 25 октября проводил 17-летний парень. Он предлагал людям заполнить анкеты, но сам при этом не придерживался масочного режима и карантина.

Его оправдание похожи на школьные: подросток рассказал, что его перчатки погрыз пес, а маску он отдал какой-то бабушке, чтобы та могла проголосовать в ней на участке. Видео с парнем распространяется по сети. Его обнародовала народный депутат Мария Ионова на своей фейсбук-странице.

Между тем Нужно подумать, как это закрепить на постоянной основе, – депутат об опросе Зеленского

Смотрите, просто такая ситуация получается: перчатки мои погрыз собака, а масочку я отдал бабушке. Она очень сильно хотела, а я не мог не отреагировать. Она сейчас выйдет и отдаст мне мою маску,

– объяснил парень.

Он "успокоил", что не болен и что его маска не заразит неизвестную бабушку. "Ну, умру получается", – ответил волонтер словами о том, что бабушка тоже может быть инфицирована.

После таких довольно наивных ответов парня спросили о возрасте. Волонтер сказал, что ему не 18 лет. Подросток уточнил, что ему семнадцать и добавил, что ему никто не говорил, что его работа в качестве волонтера не должна была бы оплачиваться.

"Ну, что я напрасно стою здесь?" – добавил волонтер, когда ему сказали о незаконности его участия в опросе.

Ионова написала, что парня зовут Виталий, и он является студентом Черниговского железнодорожно-дорожного лицея.

Святая наивность: как 17-летний парень на Черниговщине проводил всенародный опрос Зеленского: видео

Всенародный опрос Зеленского: коротко о главном

Проведение всенародного опроса в день местных выборов Зеленский анонсировал за несколько недель до 25 октября.

Его проводила социологическая компания "Зе Медиа". Оплатили его спонсоры, но в "Слуге народа" не назвали конкретную сумму.

Результаты опроса не будут иметь никакой юридической силы.

Заметим, что люди жаловались на организацию опроса. Они отмечали, что у волонтеров не было ни палаток, ни столиков, а только коробки для заполненных анкет. Кроме того, в нескольких городах волонтерами были несовершеннолетние, на их родителей составят админпротоколы.

Последние новости и подробности о всеукраинском опросе от Зеленского читайте по ссылке.



Результаты экзит-полов на всеукраинском опросе / Инфографика 24 канала