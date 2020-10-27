Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Россия с 28 октября усилит карантин. Жителей страны обязали носить защитные маски в местах массового пребывания, в частности, в транспорте, на парковках и в лифтах.

В России также запретят проводить развлекательные мероприятия. Об этом информируют российские СМИ, сообщает 24 канал. Обратите внимание "Трупы повсюду": российский морг завален умершими от коронавируса – видео 18+ Какие еще карантинные меры введут в России Заведениям общественного питания запретили работать с 23:00 до 6:00.

Коммунальщикам поручили усилить дезинфекцию общественного транспорта. Кроме того, усиленную дезинфекцию должны проводить в такси и местах массового пребывания людей (торговых центрах, кафе, ресторанах, кинотеатрах и других).

Роспотребнадзор также решил тестировать не менее 150 человек на 100 тысяч населения. Что известно о коронавирусе в России С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировано более 1,5 миллиона зараженных коронавирусом. Выздоровели – 1,15 миллиона. Умерли – более 26 тысяч человек.

За сутки 26 октября в стране обнаружили 17 347 новых зараженных.

Больше всего больных зафиксировано в Москве и Петербурге.

Российские эпидемиологи заявили, что пандемия в стране продлится минимум до лета 2021 года.