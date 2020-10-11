Масштабные лесные пожары охватили запад Сирии: на борьбу с огнем бросили армейскую авиацию
Масштабные лесные пожары возникли в западных провинциях Сирии. К ликвидации привлекают даже армейские вертолеты.
Масштабные лесные пожары в Сирии: что известно
Возгорание произошло в провинции Латакия. Здесь в городе Кардах огонь нанес серьезный ущерб складскому помещению генерального управления табачной промышленности. Об этом пишет государственное информационное агентство SANA .
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В частности, полностью разрушена северо-восточная часть 4-этажного здания. Площадь каждого этажа составляет 1500 квадратных метров.
Масштабные лесные пожары в Сирии: огонь уничтожил склад в Латакии – видео
Помогают местным властям бороться с огненной стихией и три экипажа пожарных из так называемой "братской" России. Также для локализации очагов возгорания привлекают армейские вертолеты . Правда, работу пожарных осложняет сильный порывистый ветер.
Кроме Латакии, огонь также охватил провинции Тартус и Хомс. Из-за сложившейся ситуации председатель совета министров Сирии Хусейн Арнус провел экстренное заседание.
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Масштабные пожары на западе Сирии: фото, видео