Масштабные лесные пожары возникли в западных провинциях Сирии. К ликвидации привлекают даже армейские вертолеты.

Масштабные лесные пожары в Сирии: что известно

Возгорание произошло в провинции Латакия . Здесь в городе Кардах огонь нанес серьезный ущерб складскому помещению генерального управления табачной промышленности. Об этом пишет государственное информационное агентство SANA .

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В частности, полностью разрушена северо-восточная часть 4-этажного здания. Площадь каждого этажа составляет 1500 квадратных метров.

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Помогают местным властям бороться с огненной стихией и три экипажа пожарных из так называемой "братской" России. Также для локализации очагов возгорания привлекают армейские вертолеты . Правда, работу пожарных осложняет сильный порывистый ветер.

Кроме Латакии, огонь также охватил провинции Тартус и Хомс . Из-за сложившейся ситуации председатель совета министров Сирии Хусейн Арнус провел экстренное заседание.

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