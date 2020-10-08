В Южной Корее горит 33-этажный дом: есть пострадавшие – фото, видео
Крупный пожар в Южной Корее охватил многоэтажку в городе Ульсан. Сотни людей эвакуировали, также известно о десятках пострадавших.
Пожар произошел поздно ночью в жилом коммерческом здании Samhwan. Об этом сообщает SAOstar.
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Согласно предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже и впоследствии охватило все здание. Из-за сильного ветра огонь начал очень быстро распространяться.
После того как огонь достиг 30-го этажа – потушить пожар было невозможно. Однако пожарные прилагали все усилия для остановки огня, и одновременно выяснения причины возгорания.
Огонь достиг 30-го этажа / Фото SAOstar
В результате инцидента в больницы обратились более 90 пострадавших – правда, в большинства из них нетяжелые травмы и отравление дымом.
Также известно, что в соответствующем доме – 33 этажа. С 1 по 3 – расположен торговый центр, с 4 по 33 этажи – квартиры, в которых проживают 127 семей.
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