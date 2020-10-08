Крупный пожар в Южной Корее охватил многоэтажку в городе Ульсан. Сотни людей эвакуировали, также известно о десятках пострадавших.

Пожар произошел поздно ночью в жилом коммерческом здании Samhwan. Об этом сообщает SAOstar.

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Согласно предварительным данным, возгорание началось на 12-м этаже и впоследствии охватило все здание. Из-за сильного ветра огонь начал очень быстро распространяться.

33-floor apartment in Ulsan, SK is on fire right now. Other informations also stated that there are at least three buildings on fire including Lotte Mart.



It's terrifying, big condolences for the victims and their families pic.twitter.com/lB1YYbvlAn — 딘 (@jurajildae) October 8, 2020

После того как огонь достиг 30-го этажа – потушить пожар было невозможно. Однако пожарные прилагали все усилия для остановки огня, и одновременно выяснения причины возгорания.

Огонь достиг 30-го этажа / Фото SAOstar

В результате инцидента в больницы обратились более 90 пострадавших – правда, в большинства из них нетяжелые травмы и отравление дымом.

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bir gökdelende yangın çıktı https://t.co/6TK4aIX7UT pic.twitter.com/eeuO96mgDV — Akşam Gazetesi (@Aksam) October 8, 2020

Также известно, что в соответствующем доме – 33 этажа. С 1 по 3 – расположен торговый центр, с 4 по 33 этажи – квартиры, в которых проживают 127 семей.

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