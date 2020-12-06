Уже со следующей недели Великобритания начнет массовое вакцинирование населения от COVID-19. Она стала первой западной страной, которая получила лицензию на вакцину. В Украине заработал сервис онлайн-психотерапии Tell.me. Эту платформу создал Институт когнитивного моделирования совместно с Министерством здравоохранения Украины еще весной.

24 канал предлагает посмотреть самые интересные и популярные видео недели.

Как мир готовится к массовой вакцинации

Долгожданная вакцина против COVID-19 идет в массы. Первые дозы вакцины поступят в ближайшие дни, а закупили их немало – количество в 40 миллионов.

В Соединенных Штатов Америки начнут массовую вакцинацию еще до Рождества. Поэтому до конца 2020 года планируют прививать 20 миллионов человек. Это немного больше, чем 5% населения.

Мир начинают массово вакцинировать: смотрите видео

Особенности онлайн-сеанса у психолога

Сервис онлайн-психотерапии Tell.me заработал еще весной. Его создали для того, чтобы украинцам было проще решать свои психологические проблемы в условиях карантина.

Люди, которые уже успели побывать на таком сеансе отметили, что это значительно удобнее, чем в реальности.

Чем онлайн-сеанс у психолога отличается обычного: смотрите видео

Кто обеспечивает кислород украинском

Благотворительный фонд, которым руководит Леся Литвинова, помогает пациентам получить кислород. Всего в наличии организации – более 200 аппаратов. И большая часть – еще у больных.

Как работают кислородные концентраторы: смотрите видео

Реакция предпринимателей Львова на возможный локдаун

Новость о возможном локдауне на новогодние праздники изрядно напугала львовских рестораторов. Они заверили, что в своих заведениях придерживаются всех карантинных правил. А период праздников для них особый и закрытие для некоторых может стать приговором.

Как львовские предприниматели отреагировали на возможный локдаун: смотрите видео

Последствия COVID-19 у диабетиков

COVID-19 особенно опасен для людей с сопутствующими заболеваниями. В частности, у кого сахарный диабет – за такими пациентами врачи следят гораздо внимательнее, ведь есть риски получить серьезные последствия.

Провоцирует ли COVID-19 инфаркт: смотрите видео