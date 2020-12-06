Массовая вакцинация против COVID-19 и онлайн-сеанс у психолога – видео недели
Уже со следующей недели Великобритания начнет массовое вакцинирование населения от COVID-19. Она стала первой западной страной, которая получила лицензию на вакцину. В Украине заработал сервис онлайн-психотерапии Tell.me. Эту платформу создал Институт когнитивного моделирования совместно с Министерством здравоохранения Украины еще весной.
24 канал предлагает посмотреть самые интересные и популярные видео недели.
Как мир готовится к массовой вакцинации
Долгожданная вакцина против COVID-19 идет в массы. Первые дозы вакцины поступят в ближайшие дни, а закупили их немало – количество в 40 миллионов.
В Соединенных Штатов Америки начнут массовую вакцинацию еще до Рождества. Поэтому до конца 2020 года планируют прививать 20 миллионов человек. Это немного больше, чем 5% населения.
Мир начинают массово вакцинировать: смотрите видео
Особенности онлайн-сеанса у психолога
Сервис онлайн-психотерапии Tell.me заработал еще весной. Его создали для того, чтобы украинцам было проще решать свои психологические проблемы в условиях карантина.
Люди, которые уже успели побывать на таком сеансе отметили, что это значительно удобнее, чем в реальности.
Чем онлайн-сеанс у психолога отличается обычного: смотрите видео
Кто обеспечивает кислород украинском
Благотворительный фонд, которым руководит Леся Литвинова, помогает пациентам получить кислород. Всего в наличии организации – более 200 аппаратов. И большая часть – еще у больных.
Как работают кислородные концентраторы: смотрите видео
Реакция предпринимателей Львова на возможный локдаун
Новость о возможном локдауне на новогодние праздники изрядно напугала львовских рестораторов. Они заверили, что в своих заведениях придерживаются всех карантинных правил. А период праздников для них особый и закрытие для некоторых может стать приговором.
Как львовские предприниматели отреагировали на возможный локдаун: смотрите видео
Последствия COVID-19 у диабетиков
COVID-19 особенно опасен для людей с сопутствующими заболеваниями. В частности, у кого сахарный диабет – за такими пациентами врачи следят гораздо внимательнее, ведь есть риски получить серьезные последствия.
Провоцирует ли COVID-19 инфаркт: смотрите видео
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