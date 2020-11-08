В Грузии после выборов собрался новый Майдан: что происходит – фото, видео
В Грузии возможная фальсификация на прошедших парламентских выборах спровоцировала волну протестов. Тысячи людей вышли на улицы в Тбилиси, Батуми и других грузинских городах. Лидеры оппозиции уже выразили свои требования власти.
О ходе акций протестов сами участники рассказывают в социальных сетях. Также актуальную информацию приводят издания "Грузия.online" и Mtavari Arkhi.
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Детали о самих акциях
Сейчас точное количество участников протестов назвать трудно. Грузинские издания пишут о "многих тысячах". На видео, которые публикуют в соцсетях и СМИ, действительно заметны большие толпы людей.
Сейчас крупнейшая акция собралась в Тбилиси – столице Грузии. Туда люди съезжались со всех уголков страны. Также крупная акция проходит в Батуми. Те, кто не смогли поехать в столицу, выражают протест на улицах собственных городов.
Между тем в Тбилиси движение на дорогах полностью парализовано. Протестующие полностью заняли проспект Руставели в центре столицы. Впрочем сама акция выходит за его пределы.
Протесты поддержали десятки политических партий, в том числе 7 тех, которые по результатам выборов проходят в парламент Грузии. Это все партии, кроме правящей "Грузинской мечты – демократической Грузии" грузинского олигарха Бидзины Иванишвили.
К слову, протест начался еще 1 ноября – тогда его начали политики, которые представляют оппозиционные политсилы. Но приобрели такой масштаб эти акции только через неделю после начала.
Кроме политиков, поддержали протесты и известные грузинские деятели культуры. Например, музыканты со сцены исполняли современные и традиционные патриотические песни – точно как во время Революции роз 2003 года.
Массовые протесты в Грузии после выборов: смотрите фото
Что интересно, кроме грузинских, на акциях встречаются флаги Евросоюза, США и Украины. Евросоюз – это пожалуй проявление стремлений грузинского народа в противовес пророссийскости властной политической силы.
Флаги США – это, вероятно, реакция на результаты выборов американского флага. Но есть вопрос украинского флага – это либо проявление солидарности Украине, которая как и Грузия сейчас воюет с Россией, или же проявление солидарности со стороны украинцев в Грузии.
Массовые протесты в Грузии: смотрите видео
Тысячи грузин вышли на протесты из-за результатов выборов: смотрите видео
К слову Отказываются от мандатов: оппозиция Грузии бойкотирует результаты парламентских выборов
Акции солидарности с протестующими также провели представители грузинской диаспоры в разных европейских городах. Там можно было заметить украинские флаги.
Протесты грузин в городах Европы: смотрите фото
Почему люди в Грузии вышли на протесты
Причиной для этого стали результаты парламентских выборов. Они показали, якобы правящая партия "Грузинской мечты – демократической Грузии", лидером которой является грузино-российский олигарх Бидзина Иванишвили, выиграла выборы.
По тем подсчетам, которые предоставила грузинская ЦИК, "ГМДМ" должна получить единоличное большинство в парламенте и возможность самостоятельно формировать правительство.
Также в парламент проходят еще 8 политических партий, но они на всех вместе получат чуть более трети мест в парламенте. Сами партии не согласны с таким раскладом.
Все 7 оппозиционных политических сил, которые прошли в парламент отказались от своих мандатов в знак протеста. Еще одна пророссийская политсила "Альянс патриотов Грузии" заявила, что проведет собственный протест.
Многотысячные протесты в Грузии: смотрите видео
Требования оппозиции:
- Ключевое требование – отставка руководительницы ЦИК Тамары Жвании. Ее должны уволить до 20 часов 8 ноября (до 18 часов по киевскому времени).
- Когда это произойдет лидеры оппозиции обещают провести переговоры с Бидзиной Иванишвили о новых выборах. Это олигарх, который фактически контролирует государство.
- Еще одно требование – освобождение всех политзаключенных, задержанных в ходе протестов.
Власть отказывается выполнять требования
Вице-спикер парламента Грузии от правящей партии Георги Кахиани заявил, что власть не будет выполнять требования протестующих. Мол, они абсурдны.
В рамках закона и свободы слова они имеют право устраивать акции протеста. Они также имеют право выдвигать на этих акциях абсурдные требования. Впрочем, естественно, что мы не воспринимаем это серьезно,
– заявил Георги Кахиани.
Он выразил надежду, что оппозиция в ближайшее время "поймет абсурдность собственных требований и осознает, что оказалась в тупике". Также он надеется, что оппозиция вернется к парламентской деятельности.
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