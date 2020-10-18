Десятки тысяч людей выходят на протесты в Таиланде третий день подряд. Протестующие требуют отставки правительства и хотя бы разговора с обществом о необходимости монархии.

Власти Таиланда запретили собрания, однако лишь в столице Бангкоке на улицах протестовали более 20 тысяч человек. О ситуации в стране рассказали в издании DW .

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По словам свидетелей, большинство протестующих, вышедших на улицы 17 октября, имели щиты, каски и противогазы – то есть, подготовились так хорошо, как только могли. Ведь 16 октября полиция применяла водометы и слезоточивый газ.

Я боюсь за свою безопасность. Но если я не выйду – боюсь, что у меня не будет будущего,

– рассказала журналисту AFP 18-летняя местная студентка.

Политической стабильности Таиланд не видел уже несколько десятилетий. Противостоят в основном два лагеря:

Консерваторы, возглавляемые королевской семьей (с мая 2019 королем является Рама Х)

К слову Король Таиланда изолировался от коронавируса в Германии с десятками любовниц, – СМИ

И демократы, одним из ярких лидеров которых является миллиардер Тханатхорн Чуангрунгруангкит.

Правительством Таиланда сейчас руководит бывший главнокомандующий армии страны Прают Чан-Оча, который захватил власть после военного переворота в 2014 году. С тех пор продолжаются регулярные аресты активистов демократического движения.

Чан-Оча уже объявил, что намерен ввести комендантский час и чрезвычайное положение, а о своей отставке не собирается и слушать.



В Бангкоке на митинг вышли не менее 23 тысяч человек / Фото AFP

Протесты в Таиланде: видео из Бангкока за 16 и 17 октября