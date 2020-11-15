В Беларуси начались задержания участников воскресных акций протеста. Силовики задержали уже несколько десятков демонстрантов в разных городах.

Что происходит в Минске

Протестующие начали собираться у станции метро "Пушкинская". Они группами пытались перекрыть движение транспорта. Об этом сообщает TUT.by.

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В то же время силовики начали оттеснять активистов. По предварительным оценкам, задержали несколько десятков человек. Правоохранители также применили светошумовые гранаты. Люди начали убегать в разные стороны.

Кроме того, вблизи кинотеатра "Аврора" в Минске стоят примерно 10 автобусов силовиков.

Силовики задерживают в Минске протестующих: Фото TUT.by



Задержание активистов в Минске: смотрите видео

Силовики применяют в столице Беларуси светошумовые гранаты: видео

А также слезоточивый газ: видео

Задержания в других городах Беларуси

Нескольких протестующих задержали в Витебске. Они были с цветами в память о погибших демонстрантах, в частности Романа Бондаренко. В центр города также начали свозить милицейскую технику, у людей проверяют документы.

Милиция остановила на улице Ленина фотожурналиста TUT.By и "Народной воли" Алеся Пилецкого.

В Гомеле на перекрестке Советской и Ирининской дежурит ОМОН. Возле цирка начались первые задержания.



Задержания в Гомеле / Фото TUT.by

В Гродно активисты начали собираться у памятника Фары Витовта. Там организовали народный мемориал, куда местные жители несли цветы. Впоследствии в городе тоже начались задержания.



Задержания начались и в Гродно / Фото TUT.by

В Новополоцке силовиков на улицах сейчас больше, чем активистов.



Ситуация в Новополоцке / ФотоTUT.by

В Бресте силовики забрали девушку с баннером. Другие протестующие кричали правоохранителям: "Позор".

Задержание в Бресте: видео

Обратите внимание! Еще с начала августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против режима Александра Лукашенко. Сейчас он на уступки протестующим не идет. Уже традиционно в воскресенье на улицах больше всего активистов, а силовики активнее всего их задерживают. Больше о ситуации в Беларуси читайте здесь.