Массовые задержания в Беларуси: силовики схватили несколько десятков человек – фото, видео
В Беларуси начались задержания участников воскресных акций протеста. Силовики задержали уже несколько десятков демонстрантов в разных городах.
Что происходит в Минске
Протестующие начали собираться у станции метро "Пушкинская". Они группами пытались перекрыть движение транспорта. Об этом сообщает TUT.by.
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В то же время силовики начали оттеснять активистов. По предварительным оценкам, задержали несколько десятков человек. Правоохранители также применили светошумовые гранаты. Люди начали убегать в разные стороны.
Кроме того, вблизи кинотеатра "Аврора" в Минске стоят примерно 10 автобусов силовиков.
Силовики задерживают в Минске протестующих: Фото TUT.by
Задержание активистов в Минске: смотрите видео
Силовики применяют в столице Беларуси светошумовые гранаты: видео
А также слезоточивый газ: видео
Задержания в других городах Беларуси
- Нескольких протестующих задержали в Витебске. Они были с цветами в память о погибших демонстрантах, в частности Романа Бондаренко. В центр города также начали свозить милицейскую технику, у людей проверяют документы.
Милиция остановила на улице Ленина фотожурналиста TUT.By и "Народной воли" Алеся Пилецкого.
- В Гомеле на перекрестке Советской и Ирининской дежурит ОМОН. Возле цирка начались первые задержания.
Задержания в Гомеле / Фото TUT.by
- В Гродно активисты начали собираться у памятника Фары Витовта. Там организовали народный мемориал, куда местные жители несли цветы. Впоследствии в городе тоже начались задержания.
Задержания начались и в Гродно / Фото TUT.by
- В Новополоцке силовиков на улицах сейчас больше, чем активистов.
Ситуация в Новополоцке / ФотоTUT.by
- В Бресте силовики забрали девушку с баннером. Другие протестующие кричали правоохранителям: "Позор".
Задержание в Бресте: видео
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