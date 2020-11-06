В полиции закончили расследование массового убийства военных и волонтеров на Житомирщине. Все, что сейчас известно об этом громком деле – в нашем материале.

Эта история началась с того, что 21 мая восемь друзей поехали отдохнуть на рыбалку. Все – участвовали в войне на Донбассе. Познакомились в батальоне имени генерал-майора Сергея Кульчицкого и поддерживали приятельские отношения после того, как вышли из рядов батальона. Некоторые из них – оставались действующими военнослужащими Национальной гвардии. 24 канал рассказывает больше о резонансном деле.

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Рыбачить поехали на Житомирщину. Там возле села Новоселица пруд, с арендатором которого – Анатолием Захаренко – они дружили давно. Захаренко превратил став на место отдыха. Гвардейцы активно приобщались к тому, чтобы помочь ему развиваться. Сами туда на отдых приезжали годами, порой даже вместе с семьями и советовали это место всем знакомым.

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Эта история закончилась страшным убийством этого года: в ночь на 22 мая Захаренко расстрелял отдыхающих из собственного охотничьего ружья. Одному из мужчин удалось скрыться с места происшествия и сообщить правоохранителям. Другие семеро были убиты. Часть из них – во сне.

Кто погиб в результате стрельбы:

Боец батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко (псевдо "Мамико")

Боец батальона Кульчицкого Андрей Москалец ("Малек")

Боец Бригады быстрого реагирования и ветеран батальона Кульчицкого Виталий Вульчин ("Расстрига")

Ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов ( «Фин»);

Ветеран батальона Кульчицкого Ескендер Османов ("Эскендер")

Ветеран батальона Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гедзь")

Ветеран батальона Кульчицкого Александр Белоус ("Белый").

Захаренка задержали и взяли под стражу. Во время избрания ему меры пресечения он заявил, что причиной убийства стала ссора.

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Изначально эта история обросла слухами и выдумками, которые до сих пор циркулируют соцсетями.

Что сейчас происходит с этим делом и как на нее влияют сплетни – выяснил 24 канал.

Что сейчас происходит в деле?

Следствие завершилось и дело передали в суд. Все экспертизы, которые были назначены на стадии досудебного расследования, проведены. Всего их в деле назначили более 80.

Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве закончено. Следователь составил обвинительный акт, который утвердил прокурор. Обвинительный акт направлен в суд. Дело будет рассматриваться в Богунском районном суде Житомира. По моему мнению, доказательств виновности достаточно, но окончательное решение должен принять суд, – рассказал 24 каналу представитель семей пострадавших Андрей Черномаз.

Из того, что сейчас известно наверняка: Захаренко был трезв, в здравом уме и полностью осознавал, что именно он делает. Это означает, что он вменяем.

Известно, что во время первого следственного эксперимента подозреваемый отказался сотрудничать со следствием. Эксперимент был проведен только после того, как у Захаренка появился адвокат и была разработана линия защиты.

О том, что он только защищался, Захаренко заявил еще во время избрания меры пресечения.

Это была самозащита. Если бы в меня не стреляли, я бы не открывал огонь. Я никого не собирался убивать, я не убивал никого раньше, и тем более не хотел в этот раз ... Их было 8 человек, а я был один, да еще и ночью. И тем более, я не скрывался, я вызвал ГБР, сообщил в органы. Я сидел и ждал. Приехали органы, я подошел, положил ружье на капот и все. Я мог бы не сообщать, я мог убежать. Но я этого не сделал, потому что я честный человек, – сказал он.

Все слухи и сплетни, которые возникали вокруг дела, защита пытается использовать в свою пользу.

Какими слухами обросло дело?

Все они сводятся к двум тезисам: военнослужащие приехали отомстить или военнослужащие приехали "рейдернуть" став.

Первая версия – о самозащите. Компания военнослужащих приехала отомстить Захаренку за поимку полицейского-взяточника.

В день, когда отдыхающие приехали на пруд, Захаренко принимал участие в спецоперации по задержанию начальника Попильнянского отделения Нацполиции Руслана Мшанецкого.

Мшанецкий требовал взятку у арендатора става – 10 000 гривен в месяц. Захаренко платить отказался и обратился в управление внутренней безопасности полиции. Правоохранители разработали план по задержанию коррумпированного полицейского. И 21 мая, когда Мшанецкий приехал к пруду, чтобы получить деньги, его задержали оперативники управления внутренней безопасности Нацполиции совместно со следователями Государственного бюро расследований.

После успешного завершения спецоперации Захаренко присоединился к застолью отдыхающих.

Исходя из заявлений, которые распространялись сетью, отдыхающие приехали мстить именно за это задержание. Мол, они, как гвардейцы, которые подчиняются МВД, хотели "отмазать" своего и планировали нажать на Захаренка, чтобы он отозвал свое заявление.

Но.

Во-первых, эта версия неправомерна. В такой статьи как взятка, забранное заявление ни на что не влияет – закон просто не предоставляет такой возможности.

Во-вторых, в тот момент, когда правоохранители документировали задержанного взяточника, гвардейцы уже отдыхали на том же ставе и даже не догадывались обо всей этой спецоперации. Кроме того, технически доказать, что гвардейцев кто-то вызвал, довольно просто. Они должны были узнать и о спецоперации, и о том, что Захаренко к ней причастен. Однако таких доказательств, как известно, пока нет.

В-третьих, задержание коррумпированного полицейского начальника и убийство – это два не связанных между собой события и, соответственно, два разных уголовных производства. Одно – по факту взяточничества – расследуется в ГБР, другое – по факту убийства – полицией. Если бы между этими событиями был доказана связь – оба производства были бы объединены в одно.

Вторая версия – о рейдерском захвате. Компания военнослужащих приехала в Новоселице чтобы захватить став и связанный с ним успешный бизнес.

Но.

Во-первых, эта версия, которая стала очень популярна в первые дни после убийства, была распространена ботом в соцсетях. После того, как ее достаточно активно подхватили пророссийские СМИ, страницу, которая стала первоисточником информации, удалили.

Во-вторых, рейдерские захваты не сопровождаются шашлыками, рыбалкой и застольем, к которому приглашают владельца бизнеса, который собираются захватить. На таких захватах все происходит быстрее, динамичнее и жестче.

Что произошло на самом деле?

Этого мы не узнаем.

После возвращения из спецоперации Захаренко присоединился к компании друзей за столом. Впоследствии шестеро из отдыхающих пошли спать. Двое – Эскендер Османов и Андрей Москалец – остались за столом в беседке с Захаренко. Если действительно произошел какой-то конфликт, то он состоялся между ними тремя.

Но свидетелей этому нет. Есть только подозреваемый. Оба мужчины, с которыми он, гипотетически, мог конфликтовать, погибли первыми.

Захаренко для своей защиты может выдвигать любые версии случившегося. Закон позволяет защите настаивать на любой версии событий, какой бы неправдоподобной она ни была. Ответственность за дачу ложных показаний в суде несут все, кроме обвиняемого.

Ярослав (псевдо "Чак") – один из боевых побратимов убитых, которые провели собственное расследование событий, – считает, что причина трагедии – человеческая психология и роковое стечение обстоятельств.

Захаренко, по его словам, тяжелый человек с непростым характером.

Он жил в тайге, был опытным охотником, который белку бил в глаза. Для него нажать на курок – как для вас ложкой кофе помешать. Есть однозначная информация, что у него была судимость. Известно, что ранее произошел несчастный случай: один его ребенок из ружья убил другого его ребенка. Каким бы суровым он ни был, такая трагедия не могла не оставить следа, – рассказал он.

В этот день Захаренко стал участником неординарного события: спецоперации по задержанию взяточника. Если бы она провалилась, то местный полицейский начальник основательно испортил бы жизнь и самому Захаренко и его семье. Участие в таком мероприятии, как минимум, дает повод переживать. И такой водоворот эмоций не может просто так пройти.

Учитывая все особенности характера подозреваемого, его сложное прошлое и эмоциональное напряжение после участия в спецоперации, в тот день он, по версии собратьев, превратился в бомбу замедленного действия, которая могла взорваться в любой момент. Пострадать от нее мог кто угодно: члены семьи, соседи, односельчане. Так случилось, что пострадали атовци.

Когда человек находится в таком возбужденном состоянии, конфликт может произойти из-за малейшей мелочи – кто-то не так посмотрел и он взорвался. Убил первых двух. Потом понял, что сейчас проснутся еще шестеро. Он мог бы убежать, его бы вряд ли кто-то нашел. Но сработал инстинкт охотника: он напал. Если бы одному из парней не удалось убежать и вызвать полицию – никто бы даже не доказал, что ребята там были, – пояснил Ярослав.

По его словам, семь хорошо подготовленных ветеранов удалось убить только потому, что нападения никто не ожидал: они не сидели все вместе, не испытывали никакой опасности.

"У них было при себе собственное оружие, зарегистрированное по закону. Зная их уровень подготовки, если бы ребята действительно в него стреляли, как утверждает Захаренко, они бы в него попали. Кроме того, отправляться на совершение преступления с собственным оружием, указывающим на ее владельца, мягко говоря, глупо ", – сказал Ярослав.

"Подготовленных бойцов убил не обычный дядька с берданкой. Это был охотник, который с детства привык к оружию. Он был в очень выигрышной ситуации. Он держал смертоносное оружие, рассчитаное на убийство крупных животных. Имел охотничий калибр, который моментально нейтрализует человека болевым шоком , просто попав пусть даже в руку ", – пояснил он.

При этом время, как он отметил, играло против спящих бойцов. Для того, чтобы спросонья понять, что происходит, им нужно было время. Захаренко же, чтобы дойти от места убийства первых двух к домику, где спали другие, нужно было несколько секунд.

Он всему селу хвастался, что ружье перезаряжает за 2-3 секунды, и готов на бутылку водки с кем угодно по этому поводу поспорить. Их осталось шестеро. Это всего 3 перезарядки. Ребята спали. Прозвучали два хлопка. Проснулись. Включили свет. Они были в гостях у друзей, чувствовали себя безопасно. Они попытались понять, что это было. И не успели – начались смертельные выстрелы. Пока вылезли из спальников – их осталось уже четверо. Стрелец вел огонь с улицы, из темноты, они были внутри, в освещенном окне, как мишени. Чтобы сориентироваться нужно время. А его у них не было, – пояснил Ярослав.

При этом, единственному участнику события, который выжил в этой бойне, спастись помогли случай и обостренное чувство опасности: он выскочил, пока Захаренко ушел в темноту, чтобы перезарядиться, отбежал. Подозреваемый не сразу понял, что кто-то убежал – недостаток подсчитал уже потом.

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В дальнейшем Захаренко ездил по селу и искал того, кто выжил. Не думаю, что он искал его, чтобы оказать психологическую помощь. Он понимал, что это – единственный свидетель. Поэтому Захаренко, кроме всего прочего, обвиняют еще и в покушении на убийство, – добавил он.