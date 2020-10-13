Мать 11-летнего Саши Бугра, которого в начале сентября сбили в Кривом Роге, пожаловалась на чрезмерное внимание со стороны журналистов.

По ее словам, Сашу давно выписали из больницы, он вернулся к привычной жизни, и чувствует себя хорошо, но представители СМИ до сих пор тревожат семью, передает 34 телеканал. Женщина предполагает, что такие действия журналистов могут быть связанными с выборами.

Выборы – это выборы, а это наше. Не хочется, чтобы больше нас беспокоили, тревожили. Это все между нами должно быть. Не хотелось бы этого всего пиара, в такой ситуации. Хочется дальше спокойно жить, как мы и жили,

– отметила Наталья Бугор.

Она рассказала, что в результате аварии Саша получил надколы височной кости и перелом левого плеча. Но все прогнозы от медиков, по ее словам, хорошие.

Также Бугор рассказала, что весть о той аварии облетела весь город, ведь за рулем автомобиля был сын кандидата в мэры Кривого Рога Марк Шевчик. По данным правоохранителей, водитель был трезв, не убегал с места аварии и сам вызвал "скорую".

Больше, наверное, я обращусь к пешеходам, к людям, переходящим дорогу. Надо немножко быть внимательнее. Это все-таки дорога, это все-таки машина. Ничего такого у меня именно к водителю нет: какой-то злости, или еще чего-то. Я понимаю: да, это так случилось. Это да, действительно, с каждым может такое случиться. У меня тоже сын растет,

– сказала женщина.

Отметим, как заявил политолог Кость Бондаренко, борьба за кресло мэра промышленного города Кривого Рога обострилась и сейчас там идет настоящая предвыборная война. По словам политолога, в городе, где длительное время у власти находился Юрий Вилкул, возник целый клан, который сейчас пытается удержать власть любым способом.

Со своей стороны политолог Владимир Фесенко отметил, что мэр Кривого Рога Юрий Вилкул фактически использует местный административный ресурс и ведет грязную информационную политику в отношении главного конкурента на выборах кандидата в мэры города от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика, чтобы обеспечить свою победу.

Напомним, в Кривом Роге полиция открыла уголовное производство из-за угроз семье кандидата в мэры города от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Также, по словам политика, против него и членов его семьи ведут грязную информационную кампанию.

В целом, как отмечают правоохранители, ситуация вокруг выборов становится все более напряженной. По статистике, в Украине ежесуточно регистрируется более 10 уголовных производств и поступает почти 200 заявлений, связанных с нарушением избирательного процесса. В общей сложности, с 5 сентября полиция зафиксировала почти 4000 жалоб.