Голодомор в 1932 – 1933 годах стал страшной страницей украинской истории. Очевидцы, которым несмотря на все испытания удалось выжить, до сих пор со страхом вспоминают те жуткие времена.

Семья Татьяны Акимовой из Донецкой области в 1932 – 1933 годах спасалась лепешками из древесины дуба и прелым зерном. У ее родителей было пятеро детей. Об этом говорится в сюжете 24 канала.

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До коллективизации семья не бедствовала, так как родители тяжело работали и имели хорошие пищевые продукты. Однако, в 30-х годах ХХ века трудно стало не только семье Татьяны Акимовой, но и большинству украинцев.



Татьяна Акимова / Скриншот из видео

Тогда голодная смерть "косила" целые села. По некоторым подсчетам, во время массового искусственного голода в 1932 – 1933 годах погибли от 4 до 6 миллионов украинцев.

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Воспоминания Татьяны Акимовой

Женщина родилась в селе Ямполовка Донецкой области. Она до сих пор вспоминает жизнь своей семьи до мелких деталей. Как рассказала очевидица, ее родители были хорошими хозяевами, так как обрабатывали землю и держали скот.

Впрочем, больше всего женщина гордится тем, что они знали азбуку и умели писать. В те времена их односельчане считали Акимовых учеными.

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По словам очевидицы, чтобы семью не выслали в Сибирь, отец в начале коллективизации отдал на колхозную ферму весь скот. Уже в те времена очень недоставало продуктов. Впоследствии еды не осталось совсем. Из-за этого люди в их селе умирали друг за другом, а хоронить их было некому.

Люди начали умирать, их хоронили в общей яме. У нас погибли все соседи,

– вспоминала женщина.

По словам очевидицы, ее отец прилагал все усилия, чтобы спасти детей. После жатвы в поле он собирал зернышки, а мать толкла желуди дуба и прелое зерно в ступе. Потом из этого она пекла лепешки.

"Высушенное зерно перемешивали со смесью дуба, затем на плите жарили без масла лепешки. Летом мы ели это вместе с зеленым луком", – отметила женщина.

Как сложилась судьба женщины

Несмотря на недоедание во время геноцида 1932 – 1933 годов, семья Акимовых выжила. В 14 лет очевидица начала учиться в фельдшерско-акушерской школе. Во время Второй мировой войны она работала на Дальнем Востоке.

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Уже после окончания войны Акимова вернулась на Донетчину. Потом до самой смерти она ухаживала за родителями, а когда те умерли – похоронила их на местном кладбище, неподалеку от памятного знака жертвам Голодомора.

Пока женщина могла самостоятельно ходить, наведывалась на кладбище. Теперь очевидица ежегодно уже дома зажигает свечу в память о погибших в день годовщины Голодомора.

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