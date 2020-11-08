Авиакомпания МАУ с 8 ноября отменила рейсы со Львова и Харькова в Тель-Авив. Такое решение аргументируют тем, что власть Израиля продолжила карантин из-за пандемии COVID-19.

В то же время рейсы из Киева, Одессы и Днепра будут выполнять в соответствии с графиком. Об этом сообщает Avianew.

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Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных мер, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19 – говорится в сообщении.

Рейсы со Львова в Тель-Авив отменены до марта 2021 года.

Полеты из Харькова в Тель-Авив отменены до 5 декабря 2020 года. С 6 декабря планируется один рейс в неделю.

Как будут выполняться другие рейсы:

Киев – Тель-Авив – 8 рейсов в неделю.

Одесса – Тель-Авив – 2 рейса в неделю.

Днепр – Тель-Авив – 1 рейс в неделю.

Если ситуация с коронавирусом в странах будет меняться, то в графике полетов возможны изменения.

Обратите внимание! Украина внесла Израиль в зеленую зону. Людям, которые прилетают оттуда, не нужен результат ПЦР-теста или самоизоляция. В то же время Израиль ограничил въезд иностранцев на территорию страны.