МАУ изменила расписание на 2021 – 2020 годы: какие рейсы отменили
Авиакомпания МАУ с 8 ноября отменила рейсы со Львова и Харькова в Тель-Авив. Такое решение аргументируют тем, что власть Израиля продолжила карантин из-за пандемии COVID-19.
В то же время рейсы из Киева, Одессы и Днепра будут выполнять в соответствии с графиком. Об этом сообщает Avianew.
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Указанные изменения происходят в связи с продолжением карантинных мер, введенных правительством Израиля с целью предотвращения распространения COVID-19 – говорится в сообщении.
- Рейсы со Львова в Тель-Авив отменены до марта 2021 года.
- Полеты из Харькова в Тель-Авив отменены до 5 декабря 2020 года. С 6 декабря планируется один рейс в неделю.
Как будут выполняться другие рейсы:
- Киев – Тель-Авив – 8 рейсов в неделю.
- Одесса – Тель-Авив – 2 рейса в неделю.
- Днепр – Тель-Авив – 1 рейс в неделю.
Если ситуация с коронавирусом в странах будет меняться, то в графике полетов возможны изменения.
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