"Международные авиалинии Украины" с 28 марта планируют восстановить международную сеть из 43 маршрутов. Авиакомпания постепенно будет возвращаться к графику, который был до пандемиии.

Внутренние рейсы МАУ будет осуществлять из 7 областных центров Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Из каких городов будут курсировать самолеты МАУ летом 2021:

Херсон;

Львов;

Харьков;

Одесса;

Днепр;

Ивано-Франковск;

Запорожье.

Международные маршруты восстановят / Скриншот из сайта МАУ

Интересно! В авиакомпании отметили, что отныне пассажиры могут самостоятельно менять дату вылета в режиме онлайн.

МАУ вскоре будет летать в Швейцарию

Ранее в МАУ проинформировали, что с 19 декабря возобновят полеты из Украины в Швейцарию. Рейсы по маршруту Киев – Женева будут осуществлять 3 раза в неделю. По ценам на билеты – то они разные и зависят от даты вылета.

Во время локдауна аэропорты будут закрывать

Отметим, что с 8 до 24 января в Украине продлится локдаун. Однако транспорт не будут останавливать и аэропорты не будут закрывать.