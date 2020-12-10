МАУ с марта восстановит сетку международных маршрутов: куда лететь
"Международные авиалинии Украины" с 28 марта планируют восстановить международную сеть из 43 маршрутов. Авиакомпания постепенно будет возвращаться к графику, который был до пандемиии.
Внутренние рейсы МАУ будет осуществлять из 7 областных центров Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Из каких городов будут курсировать самолеты МАУ летом 2021:
- Херсон;
- Львов;
- Харьков;
- Одесса;
- Днепр;
- Ивано-Франковск;
- Запорожье.
Международные маршруты восстановят / Скриншот из сайта МАУ
МАУ вскоре будет летать в Швейцарию
Ранее в МАУ проинформировали, что с 19 декабря возобновят полеты из Украины в Швейцарию. Рейсы по маршруту Киев – Женева будут осуществлять 3 раза в неделю. По ценам на билеты – то они разные и зависят от даты вылета.
Во время локдауна аэропорты будут закрывать
Отметим, что с 8 до 24 января в Украине продлится локдаун. Однако транспорт не будут останавливать и аэропорты не будут закрывать.
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