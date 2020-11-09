Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начнет летать в Лондон. Уже с 17 декабря 2020 года она откроет рейсы в один из крупнейших аэропортов Европы – Хитроу.

МАУ будет продолжать полеты и в другой лондонский аэропорт – "Гэтвик". Об этом сообщили на сайте авиакомпании.

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В какие дни будут летать

Авиакомпания планирует совершать полеты в "Хитроу" 3 раза в неделю:

в четверг;

в субботу;

в воскресенье.

Полеты в "Гэтвик" будут осуществлять:

в понедельник;

в среду;

в пятницу.

Так авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой 6, а в новогодние праздники 7 раз в неделю.

Напомним! Авиакомпания МАУ с 8 ноября отменила рейсы из Львова и Харькова в Тель-Авив. Такое решение аргументируют тем, что власти Израиля продлили карантин из-за пандемии COVID-19.

Расписание рейса

Рейс PS 117 будет вылетать из международного аэропорта "Борисполь" в Киеве в 9:50 и прибывать в лондонский "Хитроу" в терминал №2 в 11:25. Обратный рейс PS 118 запланирован из "Хитроу" в 12:20 с прибытием в Киев в 17:40.

Основное преимущество

В МАУ подчеркнули, что основным преимуществом "Хитроу" является то, что аэропорт – в густонаселенном районе с развитой инфраструктурой. Поэтому дорога до центра города занимает всего 15 минут.

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