МАУ начнет летать в Лондон: детали рейсов
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" начнет летать в Лондон. Уже с 17 декабря 2020 года она откроет рейсы в один из крупнейших аэропортов Европы – Хитроу.
МАУ будет продолжать полеты и в другой лондонский аэропорт – "Гэтвик". Об этом сообщили на сайте авиакомпании.
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В какие дни будут летать
Авиакомпания планирует совершать полеты в "Хитроу" 3 раза в неделю:
- в четверг;
- в субботу;
- в воскресенье.
Полеты в "Гэтвик" будут осуществлять:
- в понедельник;
- в среду;
- в пятницу.
Так авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой 6, а в новогодние праздники 7 раз в неделю.
Расписание рейса
Рейс PS 117 будет вылетать из международного аэропорта "Борисполь" в Киеве в 9:50 и прибывать в лондонский "Хитроу" в терминал №2 в 11:25. Обратный рейс PS 118 запланирован из "Хитроу" в 12:20 с прибытием в Киев в 17:40.
Основное преимущество
В МАУ подчеркнули, что основным преимуществом "Хитроу" является то, что аэропорт – в густонаселенном районе с развитой инфраструктурой. Поэтому дорога до центра города занимает всего 15 минут.
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