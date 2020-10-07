"Международные авиалинии Украины" отменили все рейсы в столицу Армении Ереван. Продлится это минимум до 31 октября.

Что об отмене полетов в Ереван говорят в МАУ

В авиакомпании такой шаг объясняют высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне конфликта Армении и Азербайджана. Дело в том, что страны возобновили боевые действия за Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

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Также в "Международных авиалиниях Украины" заверили, что будут внимательно следить за развитием событий. И после стабилизации ситуации рассчитывают возобновить рейсы в Армению. Рассмотреть этот вопрос пока планируют в конце октября.

Также в МАУ сообщили, что представители компании свяжутся с теми пассажирами, которые уже приобрели билеты на рейсы в Ереван. Им обещают предоставить всю необходимую поддержку.

Заметим! 8 января в Иране разбился самолет МАУ, выполнявший рейс из столицы страны Тегерана в Киев. На борту было 176 человек из семи стран и все они погибли. Впоследствии Иран признал, что ошибочно сбил судно. Инцидент произошел в разгар конфликта Ирана и США.

Что этому предшествовало

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия . Азербайджан и Армения обвиняют друг в друга в эскалации.

. Азербайджан и Армения обвиняют друг в друга в эскалации. В конце концов МАУ отменила минимум 4 рейса в Ереван.

В компании тогда заявили, что на решение повлияла нестабильная ситуация в регионе.

Такой шаг со стороны МАУ поддерживает Государственная авиационная служба Украины.

Также в МАУ отмечали, что, возможно, приостановят рейсы в столицу Азербайджана Баку.

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