В МАУ отменили все рейсы в Ереван: какова причина
"Международные авиалинии Украины" отменили все рейсы в столицу Армении Ереван. Продлится это минимум до 31 октября.
Что об отмене полетов в Ереван говорят в МАУ
В авиакомпании такой шаг объясняют высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне конфликта Армении и Азербайджана. Дело в том, что страны возобновили боевые действия за Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба МАУ.
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Также в "Международных авиалиниях Украины" заверили, что будут внимательно следить за развитием событий. И после стабилизации ситуации рассчитывают возобновить рейсы в Армению. Рассмотреть этот вопрос пока планируют в конце октября.
Также в МАУ сообщили, что представители компании свяжутся с теми пассажирами, которые уже приобрели билеты на рейсы в Ереван. Им обещают предоставить всю необходимую поддержку.
Что этому предшествовало
- 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия. Азербайджан и Армения обвиняют друг в друга в эскалации.
- В конце концов МАУ отменила минимум 4 рейса в Ереван.
- В компании тогда заявили, что на решение повлияла нестабильная ситуация в регионе.
- Такой шаг со стороны МАУ поддерживает Государственная авиационная служба Украины.
- Также в МАУ отмечали, что, возможно, приостановят рейсы в столицу Азербайджана Баку.