Авиакомпания МАУ ввела обязательный масочный режим для своих пассажиров. Без нее смогут путешествовать дети, которые моложе 6 лет.

Таким образом авиакомпания обновляет правила безопасности во время пандемии коронавируса. Об этом информирует пресс-служба МАУ на своей официальной фейсбук-странице.

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Что предусматривает масочный режим и почему в респираторе с клапаном вас не пустят в самолет:

Ношение защитных масок в самолетах МАУ является обязательным для всех пассажиров от 6-ти лет;

Запрещено применение респираторов с клапаном выдоха, потому что после выдоха на респираторе выделяется биологический материал, который может содержать возбудитель болезни.

Кто, кроме маленьких детей, имеет право не придерживаться масочного режима в самолете

Защитные маски можно не одевать, если пассажир имеет трудности с дыханием, не связанные с COVID-19 или по состоянию здоровья.

Впрочем, у человека должна быть соответствующая справка от врача, подтверждающая это, и отрицательный тест на коронавирус, полученный не ранее, чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию.



Что надо знать о масочном режиме в МАУ / Инфографика компании

Какие еще обязательные меры безопасности ввели в МАУ:

Социальное дистанцирование – пассажирам необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра при прохождении формальных процедур в аэропорту, во время посадки / высадки из самолета, а также ограничить перемещение по салону во время полета.

Личная гигиена и использование антисептиков – пассажирам рекомендовано придерживаться общепринятых правил личной гигиены, не касаться лица, чаще мыть руки с мылом и пользоваться антисептическими средствами.

Онлайн-регистрация на рейсы – рекомендуется также самостоятельно осуществлять регистрацию онлайн и пользоваться киосками самостоятельной регистрации багажа для предотвращения скученности пассажиров в зоне регистрации.

Заблаговременное прибытие в аэропорт – чтобы предотвратить скопление людей, пассажиров просят прибывать в аэропорт заблаговременно и без сопровождения, потому что для провожающих доступ к терминалам будет ограничен. Находиться в терминале могут только члены экипажей самолетов и пассажиры.

Отказ от поездки в случае недомогания – если перед путешествием пассажир чувствует такие признаки недомогания: повышенная температура тела, сухой кашель, головная боль, затрудненное дыхание, утомляемость, – необходимо отказаться от путешествия, обратиться к врачу. Предоставив авиакомпании справку, подтверждающую невозможность пассажира совершить полет, пассажир сможет бесплатно переоформить билет или вернуть его полную стоимость.

Ознакомление с требованиями государства относительно прибытия и условиями пересечения границы – пассажиры должны быть ознакомлены с требованиями государства относительно прибытия и условиями пересечения границы, необходимостью прохождения обсервации / самоизоляции, требованиями о наличии медицинской страховки или справки об отрицательном тесте на COVID-19.

Обновленные правила вступают в силу с понедельника, 12 октября.

Обратите внимание! В мире продолжается пандемия коронавируса. По состоянию на 8 октября COVID-19 в мире уже заразились более 36 миллионов человек, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, более миллиона людей, а выздоровели – более 25 миллионов.



В Украине уже зафиксировали 244 734 случая болезни, из них – 4 690 летальных, а 108 233 человека выздоровели. Больше о пандемии коронавируса в Украине и мире читайте по ссылке.