Авиакомпания МАУ возобновит рейсы из Киева в Ереван
Авиакомпания МАУ намерена возобновить рейс Киев – Ереван с 4 декабря. Перелеты в Армению были прекращены в конце сентября из-за начала боевых действий в Нагорном Карабахе.
Возобновление авиаперелетов из Украины в Ереван стало возможно благодаря стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.
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Как часто будут осуществляться рейсы Киев – Ереван
Авиакомпания планирует осуществлять полеты в аэропорт "Звартноц" дважды в неделю.
В компании также отметили, что внимательно следят за ситуацией в стране в связи с боевыми действиями и пандемией коронавируса.
Мир в Нагорном Карабахе: какая ситуация сейчас
- Премьер Армении Никол Пашинян 9 ноября сообщил о подписании соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
- Стороны договорились, что в Нагорном Карабахе должно состояться полное прекращение боевых действий. В регион ввели российских миротворцев на 5 лет.
- Соглашение также предусматривает обмен военнопленными и телами погибших.
- После заявления Пашиняна в Армении состоялись протесты. Армяне захватили и разгромили здание правительства и парламента. Шаг власти они считают капитуляцией.
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