Авиакомпания МАУ намерена возобновить рейс Киев – Ереван с 4 декабря. Перелеты в Армению были прекращены в конце сентября из-за начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

Возобновление авиаперелетов из Украины в Ереван стало возможно благодаря стабилизации ситуации в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте МАУ.

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Как часто будут осуществляться рейсы Киев – Ереван

Авиакомпания планирует осуществлять полеты в аэропорт "Звартноц" дважды в неделю.

В компании также отметили, что внимательно следят за ситуацией в стране в связи с боевыми действиями и пандемией коронавируса.

Примите во внимание! Авиакомпания МАУ с 8 ноября отменила рейсы со Львова и Харькова в Тель-Авив. Такое решение аргументируют тем, что власти Израиля продлили карантин из-за пандемии COVID-19.

Мир в Нагорном Карабахе: какая ситуация сейчас

Премьер Армении Никол Пашинян 9 ноября сообщил о подписании соглашения между Россией, Арменией и Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Стороны договорились, что в Нагорном Карабахе должно состояться полное прекращение боевых действий. В регион ввели российских миротворцев на 5 лет.

Соглашение также предусматривает обмен военнопленными и телами погибших.

После заявления Пашиняна в Армении состоялись протесты. Армяне захватили и разгромили здание правительства и парламента. Шаг власти они считают капитуляцией.

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