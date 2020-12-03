Авиакомпания МАУ возобновляет полеты из Украины в Швейцарию. Рейсы по маршруту Киев – Женева начнут выполнять с 19 декабря.

О возобновлении авиасообщения между Украиной и Швейцарией сообщает Центр транспортных стратегий.

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Летать по маршруту Киев – Женева авиакомпания МАУ начнет с 19 декабря 2020 года.

Рейсы будут выполнять 3 раза в неделю – по понедельникам, пятницам и субботам.

Из Киева самолет будет вылетать в 10:45, прилет в Женеву – в 12:50. В обратном направлении из швейцарского города вылет в 13:50, в Киев будет прибывать в 17:40.

Билеты уже доступны для покупки на сайте МАУ. Цены колеблются в зависимости от даты вылета.

Билеты из Киева в Женеву и обратно уже можно купить на сайте / Скриншот с сайта МАУ

К слову, в октябре в авиакомпании планировали, что смогут возобновить полеты в Швейцарию с 4 декабря.

Обратите внимание! Ранее стало известно, что МАУ решила прекратить деятельность структурных подразделений в Швейцарии, Испании, Италии, Германии и Австрии в связи с сокращением штата.