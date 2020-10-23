В Харькове 23 октября прошло судебное заседание по делу 19-летнего Дмитрия Габышева, виновника пьяного ДТП, в котором погибли офицер ГСЧС и его дочь. Парень признал свою вину и попросил прощения у родных погибших в ДТП.

Суд решил оставить Габышева в СИЗО на 60 суток без права внесения залога. Об этом сообщает телеграм-канал "ТРУХА-Харьков".

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Судебное заседание началось с речи Дмитрия Габышева – он признал свою вину и попросил прощения.

Парню грозит срок заключения до десяти лет.



Суд над Дмитрием Габышевым / Фото "ТРУХА-Харьков"

Что известно о смертельном ДТП в Харькове:

На окружной Харькова 21 октября 2020 года Toyota Land Cruiser влетела в Lanos. Очевидцы ДТП сообщили, что водитель был пьян;

Полиция Харьковской области сообщила, что лобовое столкновение произошло около 7 утра. В иномарке ехали два человека – 21 и 19 лет;

Также сообщается, что водителя Toyota Land Cruiser Дмитрия Габышева ранее уже ловили пьяным за рулем. Но тогда его только привлекали к административной ответственности. Парень был лишен прав до декабря.



Дмитрий Габышев / Фото facebook.com/gta.comedoz

Вероятно, что он увлекается GTA – это игра, в которой виртуальные водители совершают правонарушения и убегают от полиции.

В результате аварии погиб начальник 32-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС в Харьковской области Дмитрий Азаренков. Ему был 41 год. Вторая жертва – его 15-летняя дочь.