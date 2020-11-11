Карантин выходного дня не сможет существенно повлиять на динамику вируса. Это полумера, имитация бурной деятельности, но не больше.

Гениальное решение убить бизнес

И снова о проблемах с логикой в нашем королевстве.

Итак. Задача. Власть хочет уберечь бизнес. И власть хочет спасти от коллапса украинскую медицину.

Читайте также Карантин выходного дня только навредит: что может остановить COVID-19 в Украине

Решение – Украина готова ввести карантин выходного дня, который не остановит эпидемию, но ударит по бизнесу. Гениальное решение.

В Украине идет неконтролируемый рост заболеваемости. Это факт. И медицина на грани. Это тоже факт. Не будем сейчас задаваться вопросом, почему так получилось, что волна эпидемии застала нас врасплох, хоть мы как мастера по борьбе с коронавирусом готовились к этому 9 месяцев. Так получилось.

Итак, идет резкий рост заболеваемости. Остановим ли мы его карантином выходного дня, закрыв на выходные торговые центры, рестораны и прочие бизнеса из сферы услуг. При том, что основными источниками передачи являются квартиры, клубы и церкви? Вопрос риторический. Плюс, многие из тех, кто нуждается в шоппинге пойдет не в выходные, а в будние. Но.

На выходных у вас было два дня, а в будние – пару часов. Внимание, вопрос. В каком случае плотность будет больше. И да, вряд ли кто то закроет церковь, куда все пойдут в воскресенье и будут там петь. Как и все пойдут на концерты в четверг и пятницу.

Таким образом, карантин выходного дня не сможет существенно повлиять на динамику вируса. Это полумера, имитация бурной деятельности, но не больше.

Что будет в итоге?

При этом, по бизнесу он как раз ударит. 50 процентов выручки непродуктового ритейла приходится на выходные. Даже если какой-то процент этих продаж перейдет на будние. При этом, даже если на будние перейдет 5 процентов продаж, они образуют толпу как 50, просто потому что у нас есть узкое горлышко вечера буднего дня.

Рестораны и кафе тоже сильно пострадают. У них тоже выходные дают львиную часть выручки.

И обиднее всего, что пострадают ни за что. Потому что это не поможет остановить неконтролируемый рост эпидемии.

Что будет в итоге? Сначала по бизнесу ударят карантином выходного дня. Пройдет месяц и поймут, что это не работает. И тогда бизнес добьют полноценным локдауном. Контрольный. В голову.

Глупо? А то. Стандартно.

Рекомендуем! Карантин выходного дня: что означает и будет ли эффективным ограничение

Локдаун – это последний шаг, на который должно идти государство. И ключевое требование к нему – это эффективность. Чтобы бизнес не страдал просто потому что какому то чиновнику захотелось прикрыть свой зад. А именно так выглядит карантин выходного дня. И да, Фонд коронавирусный нужен как раз для такого момента. Помогать тем, кто страдает от карантина. Но это уже из разряда фантастики.

Источник: Facebook