Скандальный экс-нардеп Михаил Добкин жестко оскорбил участников Майдана. Он заявил, будто они знают, что их обманули, но боятся признать это. А еще он подчеркнул, что уважает Путина.

Об этом Добкин сказал в интервью Дмитрию Гордону. Это уже не первое высказывание бывшего нардепа о ситуации в стране и войне на Донбассе.

Обратите внимание Миссия выполнена: Добкин снялся с выборов мэра Харькова в пользу Кернеса

Я вижу, что те, кто принимал активное участие в Майдане на стороне Майдана и в 2004 году, и в 2014 году, – это страх самому себе признаться, что "Я мудак, я не так сделал. Я был козел и полный идиот, меня обманули. Я шел по течению,

– убедительно считает Добкин.

Мало того, по его мнению, 2 Майдана в Украине – искусственные и означают "технологии" и "зло". Как он отметил, "это то, что нас отбросило на много лет назад". И подчеркнул, что "не видит никакой нации". И это все пытаются "прикрыть" демократией и свободой.

Это все искусственные нарративы, которые нам пытаются привить. Я не вижу "достоинства", я не вижу достоинства у людей,

– сказал он.

Уважает Путина

Если вам и этих высказываний мало, то Добкин также заявил о своем глубоком уважении к российскому президенту Владимиру Путину, который развязал войну на Донбассе. На вопрос комплементарного Гордона: "А Путина ты уважаешь?", Добкин ответил:

"Конечно уважаю! Я уважаю Путина вне Украины. Он сильный лидер, который Россию с колен поднял до состояния, когда с ней начали считаться".

Кто такой Михаил Добкин