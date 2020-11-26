Политический эксперт Кирилл Сазонов предполагает, что медиаатаки на действующего министра инфраструктуры Владислава Криклия могут быть связаны с владельцами строительных компаний и других подрядных организаций по ремонту автодорог.

Они часто попадают в лидеры нарушителей с перегрузкой, поэтому не заинтересованы во внедрении автоматической системы контроля взвешивания, что сейчас активно продвигается министром.

Об этом Сазонов написал на своей странице в Facebook.

"Министр инфраструктуры Криклий в свое время пообещал реформу в контроле за фурами. Но это непросто сделать. Депутаты, выделив на большое строительство большие деньги, урезали финансирование дорог до смешного минимума – 137, 5 млн грн. Несмотря на это, к концу года министр Криклий обещает 50 WiM, включенных в единую сеть. Это автоматические комплексы, как камеры автофиксации нарушений ПДД. Человеческий фактор исключен. Проехала фура с перегрузкой по участку дороги – данные по ней с номерами и фото уже в единой базе. И штраф приходит автоматически. Кстати, в лидеры нарушителей с перегрузками часто попадают компании, которые сами и строят дороги. Интересно, не связаны ли медиаатаки на Криклия с теми лицами, кто хочет больше денег на строительство и не хочет автоматической системы контроля, перед которой все равны?", – отметил политэксперт.

Напомним, в этом году Мининфраструктуры строит около 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля "Взвешивание в движении" для защиты дорог от разрушения. Еще 100 таких комплексов ведомство планирует установить до конца 2021-го.