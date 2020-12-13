Медиамагната из Гонконга Джимми Лая обвиняют якобы в сговоре с иностранным государством для создания угрозы национальной безопасности. Ранее Лай неоднократно поддерживал оппозицию.

В чем обвиняют Лая

Следствие утверждает, что якобы медиамагнат в комментариях в твиттере и в интервью обращался к иностранному государству с просьбами ввести санкции и "заняться другой враждебной деятельностью против Китая", сообщает South China Morning Post.

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Также владельцу издательских групп "приписывают" мошенничество, связанное с использованием штаб-квартиры его медиахолдинга. Ранее Лая арестовали по делу о мошенничестве, но впоследствии выпустили под залог. Через несколько месяцев медиамагната задержали.

Лай – уже 4 человек, которому предъявили обвинения по закону о нацбезопасности Китая. Этот закон запрещает акты диверсии, терроризма и сговора с иностранными силами.

Что грозит Лаю

Суд отказал Лаю в выходе под залог. То есть мужчина будет оставаться под арестом до апреля 2021 года. Если докажут его вину, то медиамагната могут заключить пожизненно.