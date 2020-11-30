Избранный президент США Джозеф Байден заявил о намерении создать команду по коммуникациям Белого дома, ключевые посты в которой занимать будут только женщины. Например, главой пресс-службы станет Дженнифер Псаки, которая работала еще с Обамой.

Байден объявил о создании женской команды по коммуникациям

Джо Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, в которую войдут только женщины. Об этом рассказали в информационном агентстве Интерфакс-Украина.

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"Прямое и истинное общение с американским народом – это одна из важнейших обязанностей президента", – заверил Байден в специальном заявлении, обнародованном на сайте его переходной команды 29 ноября.

На эту команду будет возложена огромная ответственность. И я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящий только из женщин,

– заявил избранный президент США.

Кто войдет в медийную команду Белого дома, когда его возглавит Байден

Кто возглавит пресс-службу Белого дома

Бывшая глава пресс-службы Государственного департамента США Дженнифер Псаки станет пресс-секретарем Белого дома. Она уже поблагодарила Байдена за доверие:

"Для меня большая честь снова работать на Джо Байдена, от имени которого я работала во время администрации Обамы – Байдена".

По ее словам, Байден "привносил сочувствие и человечность" не на каждую встречу, свидетелем которой была Псаки.

Кто займет другие ключевые должности по коммуникациям

Кейт Бедингфилд , которая работала заместителем руководителя предвыборной кампании Байдена (его сестры Валери), станет директором по коммуникациям Белого дома.

Карин Жан-Пьер – бывший политический аналитик NBC и MSNBC, старший советник Байдена и руководитель штаба его вице-президента Камалы Харрис – станет главным заместителем пресс-секретаря.

Пили Тобар будет выполнять роль заместителя директора по коммуникациям Белого дома.

Эшли Этьен – старший советник предвыборного штаба Байдена – возглавит коммуникации вице-президента Камалы Харрис.

Симона Сандерс , которая была пресс-секретарем сенатора Берни Сандерса, теперь будет старшим советником и главным пресс-секретарем вице-президента Харрис.

Элизабет Александер, которая работала старшим советником в предвыборном штабе Байдена-Харрис, станет директором по коммуникациям будущей первой леди Джилл Байден.