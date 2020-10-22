Президент Владимир Зеленский за полтора года каденции начал следовать примерам предшественников, которых он так часто критикует. А интервью избранным СМИ – это очередной пример. Эту практику мог принести Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента.

Сейчас он руководит почти всей работой со СМИ. Такое мнение высказал журналист "Украинской правды" Роман Романюк в эфире 24 канала.

Детали Интервью Зеленского украинским телеканалам: главные тезисы президента

Как он отметил, Михаил Подоляк был медийно связан с президентом-беглецом Виктором Януковичем. Сейчас же выполняет функцию внештатного советника главы Офиса Президента. И, возможно, это именно его идея проводить такие большие интервью Зеленского.

Но, фактически, Подоляк руководит всей медийной работой, которую проводят в Офисе Президента. И это медийная практика в стиле лучших образцов "Партии регионов" и позднего Януковича или даже Порошенко,

– считает Романюк.

Чем дальше, тем больше такая работа будет похожей на то, что происходило с предыдущими президентами. Однако главная проблема заключается в том, что ОП и сам Зеленский не могут определиться, какими им быть, считает журналист.

Теплая ванна для Зеленского

Также он добавил, что по опыту предшественников Зеленского, обычно такие интервью проходят в стиле теплой ванны и ничем серьезным не отмечаются.

"Вряд ли это будет острым и резонансным", – сказал Романюк.

Впрочем, как он убежден, президента надо хвалить за любые попытки общаться с медиа. Однако вряд ли это как-то поможет "Слуге народа" на выборах.

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